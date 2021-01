Tabără anti-Ludovic Orban din PNL prinde tot mai glas. După ce duminică, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan l-a atacat dur pe Orban, acum a venit rândul lui Robert Sighiartău.



„Din punctul meu de vedere, da (Ludovic Orban trebuie să plece – n.red). PNL a pierdut alegerile generale. Din păcate, n-am reușit să avem o discuție privind acestea alegeri și n-am făcut o analiză în BPN cu privire la ceea ce s-a întâmplat, pentru că, până la urmă, tot timpul poporul are dreptate, iar la alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi, după PSD”, a declarat Sighiartău la Digi 24.



Acuzații legate de gestionarea pandemiei și de numirile în funcții



Sighiartău și-a continuat acuzațiile la adresa președintelui PNL: „Au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban, cu privire la gestionarea pandemiei și nu numai, dar cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice”.



Oamenii nu au fost filtrați de o comisie de specialitate, cum zice statutul, nu au fost votați în BPN de colegii noștri. În ultimul an, partidul a fost condus discreționar de președintele partidului. La momentul acela am spus că nu e cazul să deschidem subiectul, pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut.



O altă nemulțumire e legată de negocierea guvernării:



„Din păcate, din cauza negocierilor duse exclusiv de președintele Orban, am lăsat deoparte aceste atuuri și platforma de dezvoltare pe care o aveam cu privire la România.

Am avut o discuție cu președintele Orban și i-am spus că negocierile nu sunt în favoarea PNL și că ceea ce se întâmplă în PNL nu e în regulă”, a mai spus Sighiartău la Digi 24.



