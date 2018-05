După isteria provocată de o rochie albastră în 2015, pe care oamenii o vedeau în culori diferite, acum, utilizatorul de Reddit RolandCamry a postat o înregistrare audio, a unei voci robotice, care spune ”Laurel”. Ulterior, pe Instagram a apărut un sondaj care întreba utilizatorii ce aud: ”Yanny sau Laurel”, acesta fiind momentul când mulți au început să se contrazică.

Vocea generată de calculator aparține site-ului Vocabulary.com, unde utilizatorii sunt ajutați să înțealeagă mai bine cum sunt pronunțate anumite cuvinte, iar acest site nu are în baza de date cuvântul ”Yanny”.

Profesorul David Alais, de la Universitatea de Psihologie din Sydney, spune că este un exemplu de ”stimulent perceptal ambiguu”.

În timp ce foarte mulți susțineau că vocea robotică spune ”Yanny”, presa americană a aflat că aceasta spune, de fapt, ”Laurel”, arată huffingtonpost.com.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018