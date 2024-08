Cunoscute în Japonia ca „ploi de gherilă” sau „furtuni de gherilă” atunci când sunt însoțite de tunete, aceste ploi torențiale apar brusc și sunt greu de prevăzut. Spre deosebire de ploile obișnuite care durează mai puțin de 30 de minute, furtunile de gherilă pot dura și mai mult de o oră.

Două cartiere importante din Tokyo, Minato și Shinjuku, au fost cele mai afectate. În decurs de o oră, în Minato au căzut 100 mm de ploaie, iar în Shinjuku – 94 mm. Aceste cantități de apă sunt enorme pentru un interval atât de scurt.

Din cauza acestor precipitații puternice, a fost necesară suspendarea temporară a funcționării unor importante linii de transport public, pentru a preveni accidentele și pentru a asigura siguranța pasagerilor, este vorba despre Tokaido Shinkansen, o linie de tren de mare viteză din Japonia, și de linia Yamanote, una dintre principalele linii de tren urban care înconjoară centrul Tokyo-ului.

Ploile de gherilă, pe care experții le denumesc „ploi torențiale localizate”, apar atunci când atmosfera devine instabilă din cauza diferenței dintre aerul rece din atmosferă și temperaturile mai calde de la nivelul solului, în special în timpul verii.

Acest fenomen meteorologic extrem copleșește adesea sistemele de canalizare, care sunt proiectate de obicei pentru a prelua doar 50-60 mm de ploaie pe oră, ducând la inundații grave.

Un motiv de îngrijorare este faptul că aceste furtuni ar putea crește în intensitate pe măsură ce planeta continuă să se încălzească de la an la an. Temperatura medie zilnică pentru luna august în Tokyo a crescut constant în ultimii ani. Din 1991 până în 2020, temperatura medie a fost de 26,9 grade Celsius, dar a crescut până la 29,2 C în 2023.

„Nu putem afirma cu certitudine că încălzirea globală are un efect direct asupra frecvenței acestor furtuni, deoarece niciun factor meteorologic nu are un impact unitar asupra altuia. Cu toate acestea, ceea ce se poate spune cu certitudine este că încălzirea globală crește temperatura pe întreaga planetă și nu dă niciun semn de oprire”, a declarat un reprezentant al Asociației de Meteorologie din Japonia.

