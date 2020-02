De Petre Dobrescu,

Schema pusă la cale de distribuitorii de medicamente se bazează pe modul de lucru al industriei: fabricile își stabilesc producția pe vânzările de medicamente raportate.

Raportând vânzări umflate, care nu ajung la farmaciile și la pacienții care au nevoie de ele, distribuitorii beneficiază de stocuri mai mari de la producători. Distribuitorii trimit la export acest surplus, obținând profituri mult mai mari decât dacă ar fi vându medicamentele în țară, unde prețurile sunt reglementate.

