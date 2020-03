De Andrada Lăutaru (traducere),

Investigație de Lina Kapetaniou, Elvira Krithari, Ioanna Louloudi, Ilias Stathatos. Au contribuit: Stanimir Vaglenov în Bulgaria și Timea Honț în România.

Varianta în greacă a acestei investigații este disponibilă în ziarul EfSyn.

Adam și-a ascuns privirea de lumina puternică a soarelui, în timp ce ieșea din avion și pășea pe asfaltul aeroportului Heraklion din Creta. Era 25 aprilie și se simțea obosit în urma zborului din Manchester la Heraklion, dar încruntarea sa i s-a transformat într-un zâmbet odată ce a zărit marea strălucitoare.

Și-a cărat bagajele până la un taxi și a pornit spre Elounda. În timpul călătoriei de o oră și jumătate, a continuat să viseze următoarele luni.



“Tot ce mi-am dorit era o schimbare în viața mea și să nu regret dacă nu o fac vreodată”, spune Adam Judd, 32, atunci când își amintește cum s-a simțit când a pășit pentru prima dată în Porto Elounda Golf & Spa Resort, unul dintre cele mai prestigioase resorturi de cinci stele din Grecia. Era imposibil ca atunci să-și imagineze ceea ce avea să trăiască în următoarele săptămâni și cum jobul lui de vară mult visat se va transforma într-un coșmar.



Adam este unul dintre sutele de străini care au lucrat în hoteluri grecești în vara anului 2019.



Pentru Agnieszka Plonkiewicz, 24 de ani, oferta de locuri de muncă a venit prin universitatea ei din Poznań, Polonia. „Universitatea mea mi-a trimis un e-mail despre o companie. Am verificat site-ul lor și părea un vis”, explică ea. „Am semnat un contract pe trei luni. Motivația mea de a alege Grecia și acest stagiu a fost să învăț, să câștig experiență de muncă, să cunosc oameni noi și să mă bucur pentru un sezon într-un loc însorit.”



Nu a trecut mult timp până când Agnieszka și-a dat seama că lucrurile nu vor fi așa cum și-a imaginat.



Am trăit cele mai rele trei luni din viața mea. Am stat în bucătărie timp de 8-9 ore pentru a lustrui tacâmurile. A trebuit să mă cert cu managerul meu pentru o zi liberă. Când i-am spus că am venit în Grecia să învăț, a râs.



Agnieszka Plonkiewicz: