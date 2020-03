De Andrada Lăutaru (traducere),

De Lina Kapetaniou, Elvira Krithari, Ioanna Louloudi, Ilias Stathatos. Au contribuit: Stanimir Vaglenov în Bulgaria și Timea Honț în România.



Varianta în greacă a acestei investigații este disponibilă în ziarul EfSyn (www.efsyn.gr)

Libertatea publică astăzi a doua parte a unei investigații internaționale care arată cum sunt abuzați muncitorii detașați în UE. Prima parte a investigației este disponibilă aici.



Atunci când am plecat din Bulgaria, era clar că există ceva profund problematic în modul în care această rețea de companii funcționează. Mulți străini care au fost recrutați de Job Trust pentru a lucra la hoteluri grecești în 2019 și în ultimii nouă ani ne-au confirmat faptul că singurul document pe care li s-a cerut să îl semneze este unul numit „termeni ai acordului de lucru”. Nu a existat niciodată un alt contract și niciodată nu au primit o copie semnată de la companie.



Niciunul dintre documentele pe care am reușit să le obținem nu menționa cu precizie zilele și orele de lucru. Dimpotrivă, toți au menționat că angajații vor lucra „5-6 zile pe săptămână timp de 8-9 ore pe zi (în funcție de sezon)”.



Acord de lucru

Muncitori detașați prost plătiți și suprasolicitați

Salariul zilnic în toate ofertele de muncă prezentate angajaților străini pe care i-am intervievat era limitat la 16-22 de euro/zi (în funcție de experiența lor). Un mic calcul arată că salariul total lunar, pentru o săptămână lucrătoare de cinci zile, ar fi cuprins între 368-500 de euro. De exemplu, Vlad, tânărul student de 22 de ani din Iași, România, a petrecut nouă săptămâni lucrând la hotelul Aegean Melathron din Halkidiki în vara lui 2019. Pentru munca sa a fost plătit 16 euro/zi, iar în contul său bancar a primit o sumă totală de 384 de euro pentru 24 de zile lucrătoare în august și 480 de euro pentru 30 de zile lucrătoare în septembrie (plus 84 de euro ca rambursare parțială pentru biletele sale în Grecia).



În Grecia, salariul minim național este de 480 de euro, în timp ce pentru angajații hotelului, salariul minim se ridică la 730 de euro.



“Din câte am auzit, salariul real trebuia să fie mai mare, dar probabil că Job Trust ia o parte din acesta și plătește doar suma convenită. Nu știu care este salariul real. Știu doar că localnicii care au fost angajați direct de hotel sunt plătiți mai mult decât cei care lucrează cu Job Trust”, spune un angajat de 21 de ani din România.



Tabel comparativ: Salariul negociat printr-un contract de muncă – Salariul obținut prin Job Trust

Câștig all-inclusive pentru hotelurile grecești



Proprietarii companiei STAFF și Job Trust, pe de altă parte, semnează contracte foarte specifice cu hotelurile.



„Din 2010 a existat această companie cu care colaborăm, Job Trust. În acest an, pe contractul nostru nu scrie Job Trust, ci STAFF Company. Dar este același reprezentant, domnule Savvidis, vorbim cu el despre toate. Și cu doamna Aslanov„, spune contabilul unui resort hotelier important, care a dorit să-i păstrăm anonimatul.



„Anul acesta, costul pe care îl plătește hotelul pentru fiecare angajat este de 33 de euro pe zi”, explică contabilul. „Este într-adevăr o afacere. Costul este all-inclusive, nu plătim pentru asigurarea lor și nici compensații sau beneficii suplimentare. Orice alt angajat ar costa hotelul 60 de euro. În felul acesta obții doi angajați în loc de unul”.



Pe baza interviurilor și a cercetărilor de teren am putut stabili că compania STAFF a detașat lucrători la un minim de 22 de hoteluri grecești în vara anului 2019. Aceste 22 de hoteluri au plătit companiei STAFF aproximativ 33-50 de euro pe zi pentru fiecare angajat furnizat. Există și alte hoteluri care colaborează cu Job Trust într-un mod legitim, prin angajarea directă a lucrătorilor pe care îi recomandă sau oferirea de stagii Erasmus studenților internaționali.



Mecanismul de detașare și distorsiunile acestuia

Angajații companiei bulgare STAFF, recrutați de Job Trust, vin să lucreze la hoteluri grecești pe baza liberei circulații a lucrătorilor, adică un drept legal protejat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Procedura de „detașare” a fost stabilită pentru prima dată în 1996, prin „Directiva privind detașarea lucrătorilor” din UE. Directiva europeană a fost încorporată în legislația elenă în 2000 și a fost revizuită în 2016.



Documentele legislative grecești sunt destul de simple în ceea ce privește salariile și indemnizațiile lucrătorilor detașați: „Companiile care detașează muncitori în Grecia sunt obligate să garanteze lucrătorilor punerea în aplicare a condițiilor de muncă prevăzute de legea muncii elene, de convenția colectivă națională și de orice contract colectiv sectorial obligatoriu”.

Abuzurile forței de muncă pe piața unică europeană

Utilizarea lucrătorilor detașați de către companii și întreprinderi din Europa crește rapid. Între 2010 și 2016, numărul lucrătorilor detașați din UE a crescut cu 69%. Conform celor mai recente date, în 2017 au fost înregistrate aproximativ 2,8 milioane de proceduri de înregistrare.



Detașarea lucrătorilor a devenit un teren fertil pentru abuzuri la locul de muncă, abuzuri care vizează reducerea costurilor forței de muncă și creșterea profitului companiei. Între timp, Europa pare blocată în încercarea de a dezvolta mecanisme adecvate de monitorizare a aplicării legii cu privire la detașare.



„Muncitorii detașați sunt adesea într-o situație mai vulnerabilă, având în vedere că nu vorbesc întotdeauna limba statului membru gazdă sau nu sunt familiarizați cu legislația națională”, notează secretarul general adjunct al Confederației Sindicatelor Europene, Per Hilmersson.



În ultimii ani, în UE au avut loc dispute aprige în jurul reglementărilor cu privire la muncitorii detașați. În cadrul negocierilor dure care au avut loc, țările care au fost printre țările primitoare majore pentru lucrătorii detașați, în special Franța, au folosit argumentul de „social dumping”, care se referă la practica de a oferi salarii mult mai mici decât în ​​mod normal, adesea lucrătorilor străini aduși special pentru un loc de muncă.



Terenul fertil al sectorului turistic grecesc

Auditul este necesar nu numai când vine vorba de drepturile lucrătorilor detașați în Europa, ci și pentru toți angajații din industria turistică elenă, care a înregistrat o creștere masivă a numărului de vizitatori, după recesiunea economică cu care Grecia s-a confruntat în 2008. În Grecia, sectorul turistic generează aproape 30% din PIB-ul național. Cu toate acestea, această creștere economică nu reflectă milioane de angajați, care reprezintă o pătrime din forța de muncă greacă. Industria hotelieră din Grecia este deosebit de vulnerabilă la încălcări în domeniul legislației muncii din cauza salariilor mici, a reducerii activității sindicale a lucrătorilor, a forței de muncă tranzitorii și a procentelor ridicate de lucrători migranți și tineri.



Companii cu venit anual total de peste 1 milion de euro



În timpul cercetărilor noastre din Bulgaria, s-a dovedit imposibil să obținem informații despre contribuțiile sociale exacte plătite de personalul companiei pentru angajații care au fost detașați în hoteluri grecești. Au fost înregistrați Adam, Agnieszka sau Vlad pentru fiecare zi în care lucrau? Vlad a fost declarat timp de 30 de zile consecutive în septembrie sau Agnieszka timp de 6 zile pe săptămână?



Am trimis un set de întrebări detaliate companiilor Job Trust și STAFF Company LTD. Singurul răspuns pe care l-am primit a fost de la Job Trust, semnat de directoarea Irina Aslanov, care a scris, printre altele, că „afirmațiile pe care le faceți sunt complet nefondate și fără substanță. Nu știm originea și motivele acestor acuzații și, prin urmare, avem motive serioase să ne îndoim de credibilitatea lor”.



În Bulgaria, costurile pe care un angajator trebuie să le plătească la stat (the non-wage cost) se ridică la 16,2%, în timp ce în Grecia acest procent este de aproximativ 22%. În afară de problemele legate de taxele care țin de securitatea socială și asigurări, există și întrebări cu privire la impozitarea întreprinderilor și riscurile asociate cu evitarea plății impozitelor. Taxa forfetară a companiei bulgare de 10% este mult mai atrăgătoare în comparație cu impozitul pe profit de 29%, care este în vigoare în Grecia.



După cum se arată în bilanțul numeroaselor companii ale lui Alexandros Savvidis din Bulgaria, el a generat un venit anual total de peste 1 milion de euro în ultimii 3 ani. Veniturile din servicii furnizate clienților străini constituie 76-98% din totalul veniturilor sale. Acești clienți își au sediul în Bulgaria sau în Grecia? Activitatea economică substanțială și reală și crearea valorii are loc în Bulgaria sau în Grecia? Sunt plătite impozitele în jurisdicțiile în care se desfășoară activitatea economică, așa cum este menționat în rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea impozitelor?



Următorul sezon de vară se apropie

Întrucât Alexandros Savvidis, Irina Aslanov, Job Trust și numeroasele lor companii se pregătesc pentru sezonul de vară al anului 2020, zeci de studenți și solicitanți de locuri de muncă din toată Europa sunt fascinați de descrierea locurilor de muncă de vis la hoteluri din Grecia: promisiunea unor salarii mai mari pentru est-europeni, în comparație cu salariul de bază foarte scăzut din țările lor de origine, plajele însorite și climatul cald pentru cei din vest, șansa potențială de a învăța și de a fi instruiți pentru studenți, speranța unei experiențe interesante și memorabile pentru toți.



Între timp, Adam, Agnieszka, Vlad și mulți alți lucrători detașați vor încerca să uite de vara lui 2019. „A fost o închisoare fără scăpare”, spune Agnieszka, în timp ce Adam își amintește, „De multe ori a trebuit să lucrez mai multe ore. Nu îmi primeam toate mesele. Am pierdut multă greutate și am devenit din ce în ce mai obosit. Am simțit că sunt pierdut în paradis ”.



Acest proiect de investigație a fost realizat cu suportul iMEdD (www.imedd.org). Vizualizările, datele și opiniile prezentate în acest articol nu coincid neapărat cu opiniile, datele și opiniile iMEdD.

