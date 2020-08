În aceste condiții, valoarea punctului de pensie va crește de la 1.265 la 1.442.

“Dacă măream pensiile cu 40%, am fi dat foc bugetului național. Nicio țară în perioadă de criză nu ar fi făcut această majorare. Această majorare a pensiilor este de 5 ori mai mare comparativ cu rata inflației”, a precizat Ionel Dancă la Realitatea Plus.

“Este cea mai mare creștere a pensiilor, pe care au avut-o pensionarii în România, în 30 de ani. Mă refer ca sumă. Este mult mai mult decât a făcut orice alt guvern. Efortul nostru este unul absolut eroic, pe fondul pandemiei”, a adăugat șeful cancelariei Guvernului.

Conform calculelor prezentate de Ionel Dancă, creșterea pensiilor cu 14% înseamnă un efort bugetar de 3,6 miliarde până la sfârșitul anului 2020.

Șeful Cancelariei Guvernului a vorbit și despre majorarea alocațiilor, dar și despre șomajul tehnic.

“În același timp am crescut și alocațiile pentru copii, cu 20%. Am asigurat șomajul tehnic și am asigurat resurse financiare pentru relansarea economică. Resursele sunt atent drămuite și foarte serios distribuite”, a spus Ionel Dancă.

În ceea ce privește scăderea economică pe anul 2020, Ionel Dancă a dezvăluit că acesta se va încadra în jurul valorii de 3,8%, motivul principal reprezentându-l colectarea redusă la bugetul național.

