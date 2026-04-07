De câte avioane și bombe ar avea nevoie State Unite pentru a îndeplini ținta trasată de Trump

„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus președintele american în discursul său de luni.

Layton a calculat resursele necesare pentru o misiune ipotetică de a lovi sute de centrale electrice și mii de poduri din Iran în doar 24 de ore. Potrivit acestuia, șase bombardiere stealth B-2 ar putea transporta, într-o singură misiune, 96 de bombe JDAM de o tonă. În cazul a două misiuni pe zi, numărul total ar ajunge la 192 de bombe. La acestea s-ar putea adăuga 40 de avioane F-15 americane și israeliene, fiecare transportând câte șase bombe JDAM, ceea ce ar însemna încă 240 de bombe.

Expertul militar Peter Layton, fost ofițer al Forțelor Aeriene Regale Australiene și membru al Griffith Asia Institute

În total, ar fi disponibile 332 de bombe, însă numărul țintelor rămâne mult mai mare. Chiar și așa, eficiența ar fi limitată, spune Layton: „Ar provoca unele daune fiecărei ținte, dar este puțin probabil să distrugă poduri de dimensiuni medii sau mari. Centralele electrice sunt, de regulă, ținte masive, care necesită o planificare atentă pentru a produce daune semnificative dintr-o singură lovitură. De asemenea, acestea sunt fortificate, având mult beton armat în structura lor de bază.”

Atacul american ar putea produce pagube majore, dar nu și să pună Iranul la pământ

Cu toate acestea, Layton nu exclude complet posibilitatea unor daune considerabile asupra infrastructurii energetice: „Dacă reușești să lovești generatoarele, acestea pot fi greu de înlocuit, deoarece nu există generatoare de rezervă la îndemână.”

Chiar și cu un suport suplimentar din partea bombardierelor B-1 (24 JDAM fiecare) sau B-52 (aproximativ 20 JDAM fiecare), Layton concluzionează că o astfel de operațiune globală împotriva Iranului într-o singură noapte este improbabilă.

Atacurile americano-israeliene asupra Teheranului continuă neîncetat de o săptămână.

Consecințele războiului din Iran pentru dominația SUA în Golf și pentru economia mondială

Operațiunea „Epic Fury”, așa cum o numește președintele, a declanșat numeroase crize. Iranul controlează acum Strâmtoarea Ormuz, unde intenționează să perceapă taxe pentru tranzit, controlând astfel fluxurile globale de petrol și gaze naturale. Regimul iranian, pe care Trump susține că l-a slăbit, rămâne în mâinile unor lideri radicali, care au câștigat și mai multă putere după ce au supraviețuit atacurilor americane. În plus, țările din Golf, dependente economic de exporturile de energie, își reconsideră relațiile strategice cu Statele Unite.

Mai mult, specialiștii avertizează că o astfel de escaladare ar forța Iranul să își accelereze programul nuclear pentru supraviețuire, forțând statele vecine să își reevalueze alianțele și lăsând în urmă un vid de putere ce ar putea fi exploatat de China și Rusia.

Trump, o relație tensionată cu serviciile sale secrete

Spre deosebire de războiul din Irak, Comunitatea de informații a fost exactă în evaluările sale. Contrar afirmațiilor președintelui Donald Trump, care a justificat decizia sa de a ataca Iranul, datele arătau că regimul de la Teheran nu era pregătit să folosească o armă nucleară și nici nu avea rachete balistice capabile să lovească Statele Unite.

În plus, în cazul unui atac militar american, Iranul ar fi ripostat împotriva țărilor vecine din Golful Persic și ar fi încercat să blocheze Strâmtoarea Ormuz, declanșând o criză economică globală. Toate aceste informații i-au fost prezentate lui Trump înainte de război, conform unui raport publicat de The Atlantic. A fost o reușită a comunității de informații, dar avertismentele au fost ignorate.

„Iranul probabil ar capitula înainte să închidă strâmtoarea”, a spus Trump, potrivit unui raport al The Wall Street Journal. Într-un discurs adresat națiunii pe 1 aprilie 2026, Trump a declarat că alte națiuni ar trebui să suporte povara redeschiderii strâmtorii, adăugând că „Statele Unite aproape că nu mai importă petrol prin Strâmtoarea Ormuz.” Prețurile petrolului au crescut imediat după aceste remarci.

