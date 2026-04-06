Cinci experți de top au explicat pentru The Conversation cum ar putea arăta raportul de putere din Orientul MIjlociu după ce acest război se va încheia.

Nu mai putem vorbi de leadership american, iar statele din Golf se simt nesigure

Scott Lucas, profesor de politică internațională la University College Dublin, subliniază că războiul a distrus complet cadrele care preveneau astfel de conflicte. „Nu mai putem vorbi de leadership american”, afirmă el, adăugând că „statele Golfului sunt acum mai nesigure ca niciodată, iar piețele energetice rămân instabile”. În plus, Lucas evidențiază că asasinarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și lipsa unui plan coerent din partea administrației Trump complică și mai mult situația diplomatică.

Războiul va întări poziția geopolitică a Iranului pe termen lung

Andrew Thomas, lector în studii despre Orientul Mijlociu la Deakin University, consideră că războiul va întări poziția geopolitică a Iranului pe termen lung, chiar dacă regimul a suferit pierderi semnificative.

Strategia de apărare „mozaic” a Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care permite centrelor regionale de comandă un grad mare de autonomie, a demonstrat eficiență. „Unitățile noastre militare acționează acum în mod independent, pe baza unor instrucțiuni generale oferite în avans”, a declarat ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, în prima zi a conflictului. Thomas subliniază, de asemenea, că închiderea Strâmtorii Ormuz a transformat războiul într-o problemă globală.

Conflictul a spulberat eforturile de integrare regională ale Israelului

Potrivit Jessicăi Genauer, profesor asociat de relații internaționale la University of New South Wales, conflictul a spulberat eforturile de integrare regională ale Israelului. „Acordurile Abraham, care vizau consolidarea legăturilor economice și de securitate între Israel și statele arabe, au fost grav afectate”, afirmă Genauer. Ea adaugă că atacurile iraniene au subminat rațiunea care stătea la baza acestor cooperări și au alimentat rezistența internă în statele Golfului față de apropierea de Israel.

Statele din Golf ar putea apela la China sau India pentru a contracara influența Iranului

Kristian Coates Ulrichsen, cercetător la Baker Institute din cadrul Rice University, atrage atenția asupra impactului războiului asupra relațiilor de securitate din Golf. „Statele din Golf au văzut de ce este capabil regimul de la Teheran și vor trebui să-și regândească aranjamentele de securitate”, menționează el.

Ulrichsen sugerează că state precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar putea căuta să își diversifice rețelele diplomatice și de securitate, apelând la alte puteri, precum China sau India, pentru a contracara influența Iranului.

Iranul va continua să fie un jucător-cheie în tranzitul de petrol și gaze

Chris Ogden, profesor asociat la University of Auckland, estimează că Iranul își va consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz. „Iranul va continua să fie un jucător-cheie în tranzitul a aproximativ 20% din oferta mondială de petrol și gaze”, explică el. În plus, Ogden consideră că țările care nu s-au opus Iranului, precum China și India, vor beneficia cel mai mult, aprofundându-și parteneriatele strategice cu Teheranul.

Cu toate acestea, tensiunile din cadrul grupului BRICS+ ar putea întârzia proiecte precum lansarea unei monede comune, menite să contrabalanseze puterea dolarului și influența americană.

Conform experților consultați de The Conversation, războiul din Iran a declanșat o criză complexă, cu efecte care se vor resimți mult timp de acum înainte. De la destabilizarea piețelor energetice globale până la reconfigurarea alianțelor regionale, Orientul Mijlociu se află într-un moment de transformare profundă.

Mai multe obiective majore ratate de Statele Unite în războiul contra Iranului

Mai mult, o mare parte din obiectivele principale ale lui Donald Trump în urma conflictului cu Iranul rămân neîndeplinite, autorul indicând cinci eșecuri strategice majore. În primul rând, prevenirea obținerii armei nucleare este considerată ratată, deoarece Teheranul a anunțat că deține uraniu îmbogățit suficient pentru trei focoase și nu a renunțat la programul său.

În al doilea rând, Trump nu a reușit să oprească programul de rachete balistice, Iranul lansând cu succes rachete chiar în timpul conflictului. Al treilea obiectiv ratat este înlăturarea regimului actual, fiul ayatollahul Ali Khamenei venind la putere.

De asemenea, Statele Unite nu au reușit să garanteze libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, care a rămas un punct de tensiune constantă, și nici să reducă influența regională a Iranului, grupurile proxy susținute de Teheran continuând să fie active în Orientul Mijlociu.

