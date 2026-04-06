„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus președintele american.

Donald Trump menține presiunile asupra regimului din Iran

Liderul republican de la Casa Albă a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ataca centralele electrice, podurile și alte infrastructuri din Iran, dacă regimul de la Teheran nu va accepta un acord, inclusiv în privința redeschiderii Strâmtorii Ormuz, o arteră petrolieră esențială. Donald Trump a prelungit ultimatumul cu 24 de ore, care expiră marți la 20:00 ora Washingtonului, adică miercuri ora 03:00 în România.

Flancat luni, la Casa Albă, de secretarul apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, și directorul CIA, John Ratcliffe, Donald Trump a catalogat „malefic” regimul din Iran și a insistat cu amenințări la adresa infrastructurii civile a țării.

Plan de patru ore de bombardamente după expirarea ultimatumului

El a susținut chiar și populația iraniană și-ar dori să fie bombardată numai să scape de regim. Potrivit lui Trump, armata și serviciile secrete americane au interceptat numeroase mesaje în care iranienii se exprimă pentru continuarea bombardamentelor. „Vă rugăm, bombardaţi în continuare”, ar spune iranienii „interceptați”, după cum afirmă președintele american.

„Avem un plan, prin puterea forțelor noastre armate, ca toate podurile Iranului să fie distruse până la miezul nopții de mâine seară, toate centralele electrice ale Iranului să fie scoase din funcțiune (…) și să nu mai poată fi folosite niciodată”, a declarat președintele SUA.

Președintele american evocă o operațiune „istorică” pentru salvarea unui pilot militar

Liderul de la Casa Albă a vorbit totodată despre salvarea unui pilot american din munții Iranului, subliniind în special că a ordonat forțelor armate ale SUA să facă tot ce este necesar pentru a-l aduce acasă.

Potrivit lui Trump, forțele implicate în misiunea de salvare și-au asumat „riscuri extraordinare” și nimeni nu a fost rănit. El a reiterat că pilotul este „grav rănit”, după ce s-a catapultat. Cu toate acestea, susține Trump, pilotul a escaladat stânci în timp ce sângera abundent pentru a-și transmite locația, iar primul său mesaj ar fi fost: „Dumnezeu este bun”.

Trump a evocat o operațiune „istorică”, cu peste 170 de aeronave implicate, care arată că armata americană „nu-și lasă niciun soldat în urmă”.

Liderul de la Casa Albă susține că nu este mulțumit de negocieri

Cu câteva ore înainte de conferința de presă, Donald Trump a spus că negociatorii iranieni au făcut „un pas semnificativ” în negocieri, în urma ultimatumului pe care l-a reiterat duminică, dar că acest pas nu este „suficient de bun”.

„Nu este suficient de bun, dar este un pas foarte semnificativ. Negociază acum. Și au făcut un pas foarte semnificativ. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat președintele american în stilul său contradictoriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE