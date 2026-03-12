„În ce sectoare s-au făcut cele mai multe angajări?

„O economie construită pe baze sănătoase înseamnă, înainte de toate, reguli corecte și bani publici cheltuiți cu responsabilitate. Analizând cum funcționează programele statului, am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe. Un exemplu vine din zona politicilor de ocupare a forței de muncă prin care ar trebui să încurajăm oamenii să muncească și companiile să creeze locuri de muncă reale, cu forme legale”, se arată în postarea premierului.

Printr-o schemă de sprijin, angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, dacă angajează persoane care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă: șomeri de mai mult de 6 luni sau cu vârsta de peste 45 de ani, părinți care își cresc singuri copiii. În schimb, angajatorul are obligația să mențină persoana respectivă în muncă cel puțin 18 luni.

„În 2025 a fost subvenționată angajarea a peste 13.200 de persoane. În ce sectoare s-au făcut cele multe angajări? În construcții, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază”, dezvăluie Ilie Bolojan.

Premierul arată că „un alt lucru care ridică semne de întrebare este că aceste firme sunt concentrate în doar câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați”.

Aceleași persoane, subvenționate de mai multe ori

Totodată, acesta precizează: „În unele cazuri, aceleași persoane sunt subvenționate de mai multe ori. Practic, o persoană este angajată, firma primește subvenția, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenția”.

Potrivit lui Bolojan, în acest mod „se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piața muncii”.

Premierul cere măsuri dure

„Neclaritățile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria. Nu mai putem continua să direcționăm bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”, este de părere premierul României.

În această situație, Ilie Bolojan cere măsuri dure. Ministerul Muncii trebuie să reformeze sistemul de subvenții pentru a elimina firmele-căpușă și a sprijini economia reală. Cu un impact de zeci de milioane de lei, miza proiectului depășește latura financiară, vizând restabilirea încrederii în corectitudinea cheltuirii banului public și respectarea regulilor de către toți actorii din piață.

