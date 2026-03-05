Prima de stabilitate pentru tineri NEET

„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de până la 27.000 de lei, acordat în decurs de doi ani. Conform actului normativ, suma este neimpozabilă și condiționată de menținerea locului de muncă. Ajutorul va fi acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni.

Această măsură se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 de lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată aparținând unor categorii vulnerabile.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat: „Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susține financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă. De aceea, am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr își găsește locul în muncă, își găsește și locul în societate.”

Alte măsuri pentru persoanele vulnerabile

Modificările legislative includ și extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot primi subvenții. Printre aceste categorii se numără mamele care au în întreținere cel puțin trei copii, dar și persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Totodată, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani, a fost crescut pragul de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani.

Sprijin pentru economia socială și digitalizarea serviciilor

Actul normativ introduce schimbări semnificative și în domeniul economiei sociale. Întreprinderile sociale de inserție sunt incluse în categoria angajatorilor de inserție. De asemenea, se clarifică definiția „persoanelor care fac parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea 219/2015 privind economia socială. Un alt element de noutate este posibilitatea de a furniza online servicii de mediere, consiliere și formare profesională, oferind astfel un acces mai facil la aceste resurse.

Simplificarea procedurilor și măsuri de disciplină financiară

Printre alte modificări aduse de ordonanță se numără și simplificarea procedurilor pentru șomeri. Aceștia nu vor mai fi obligați să-și reînnoiască periodic cererile pentru a rămâne în evidență. În plus, se consolidează disciplina financiară prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și prin eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Prin aceste măsuri, Ministerul Muncii urmărește să sprijine angajatorii, să faciliteze integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii și să contribuie la creșterea coeziunii sociale, în conformitate cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea forței de muncă și incluziunea socială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE