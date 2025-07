Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Volodimir Zelenski într-o audiență la reşedinţa sa de vară de la Castelul Gandolfo, în apropiere de Roma. Este vorba de a doua întrevedere între Papa Leon al XIV-lea și șeful statului ucrainean, după cea din 18 mai de la Bazilica Sfântul Petru.

I’m grateful for the meeting and a very substantive conversation with @Pontifex. We value all the support and every prayer for peace in Ukraine.



The proposal to hold meetings at the level of leaders at the Vatican remains open and entirely possible, with the goal of stopping… pic.twitter.com/nHtWWl5AbL