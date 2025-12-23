Italianul a mers 240 de kilometri, ca să îi dea personal o scrisoare lui Vasile

Întâlnire emoționantă la redacția Il Resto del Carlino din Ancona, Italia. Ieri dimineață, Vasile Potolinca, în vârstă de 44 de ani, și Stefano Gamberini, de 56 de ani, s-au întâlnit într-un moment încărcat de emoție. Gamberini a parcurs 240 de kilometri pentru a-i înmâna personal o scrisoare lui Vasile, a cărui poveste dramatică l-a impresionat profund.

Stefano Gamberini, un antreprenor din Valsamoggia, provincia Bologna, a ales să călătorească pe cont propriu la Ancona, ca să evite transferurile bancare sau intermediarii.

La ora 10.30, acesta a sosit în redacție cu o scrisoare conținând ajutorul său financiar pentru Vasile. Familia acestuia din urmă, copleșită de o datorie de peste jumătate de milion de euro, l-a întâmpinat cu lacrimi în ochi. „Este un miracol, chiar un miracol”, a mărturisit Vasile, cu vocea tremurândă de emoție.

Ce s-a întâmplat când Vasile și italianul de 56 de ani s-au întâlnit

Întâlnirea dintre cei doi a fost marcată de îmbrățișări, tăcere și emoții evidente.

„Încă nu-mi vine să cred. Ne face să ne simțim susținuți și să nu fim singuri într-un moment atât de dificil”, a spus românul în vârstă de 44 de ani.

Soția sa a dat afirmativ din cap, în timp ce fiica lor a privit totul în liniște, iar povara anilor de dificultăți părea să se dizolve în câteva clipe.

Ce cadou i-a oferit italianul de Crăciun românului care a pierdut totul

Antreprenorul Stefano Gamberini a explicat că gestul său nu este o excepție, ci o tradiție personală.

„Eu și soția mea nu ne facem cadouri de Crăciun de cel puțin cincisprezece ani. Avem deja destule mănuși și umbrele. Dacă cineva are nevoie, mi se pare mai inteligent să ajutăm. În acest caz, chiar și colegii din compania unde lucrează soția mea au dorit să contribuie”, a spus el.

Detaliul din povestea lui Vasile care l-a impresionat cel mai mult pe italian

Un detaliu din povestea lui Vasile l-a impresionat profund pe Gamberini. Când a văzut acest lucru, Stefano a decis că de această dată era rândul familiei de români să primească un cadou de Crăciun din partea sa și a soției.

„Nu are o Bugatti. Are o mașină veche și cu ea își duce fiica la școală, iar judecătorul i-a permis să o păstreze pentru necesitățile zilnice. Este o familie care, de Crăciun, probabil nu ar fi avut nici măcar un cadou”, a explicat el.

Vasile, românul cu doar 7 euro în cont, a pregătit o surpriză pentru italian de Crăciun

Pentru a-și exprima recunoștința, Vasile i-a oferit lui Stefano un cadou simbolic: o carte realizată de un artist român, cu imaginea lui Iisus desenată pe marginea paginilor.

„A fost făcută manual” a explicat Vasile cu mândrie.

Acest dar special a fost un gest de mulțumire pentru bunătatea și efortul lui Stefano, care a traversat patru provincii pentru a schimba destinul unei familii fără să aștepte nimic în schimb.

Povestea lui Vasile, românul care a rămas cu doar 7 euro în cont

Vasile a ajuns într-o situație financiară dramatică după ce afacerea pe care o conducea a eșuat, lăsându-l cu datorii de peste 500.000 de euro. Totul a pornit de la falimentul unui client important care nu și-a plătit obligațiile, iar suma restantă a crescut în timp până la 517.665 de euro, punându-i pe bărbat și familia lui într-o situație extremă, astfel încât în contul bancar mai rămăseseră doar 7,86 euro.

Tribunalul din Ancona i-a aprobat o procedură de lichidare controlată, menită să îl ajute să-și plătească datoriile fără să ajungă în sărăcie profundă.

Conform deciziei, familia are nevoie de cel puțin 1.535 de euro pe lună pentru traiul de zi cu zi; orice venit peste această sumă – aproximativ 500 de euro lunar – va fi folosit pentru a achita creditorii timp de trei ani. Procedura este supervizată de un lichidator, iar toate bunurile trebuie declarate.

