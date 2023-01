Sărbătorile nu au fost spectaculoase pentru Iulia Albu, pentru că a avut probleme de sănătate. Prezentatoarea emisiunii „I.A. cu stil” a mărturisit că întreaga sa familie, iubitul său și fiica sa, au trecut prin același coșmar. Aceștia au avut gripă, iar Iulia Albu a ajuns la spital.

„Din păcate, anul acesta am fost la pat toți trei, eu, Mika și iubitul meu, răpuși de o gripă îngrozitoare. Eu am ajuns și pe la spital, ceea ce a fost cu atât mai rău, motiv pentru care nu am simțit deloc aceste Sărbători.

Nu văd nimic greșit în a-mi cere Crăciunul înapoi. În fond, Crăciunul, pe lângă a fi o sărbătoare sfântă, care într-adevăr sunt de acord că nu poate fi replicată în orice zi ne dorim, este despre familie și despre bucuria de a fi împreună.

Nu puteam să-i refuz asta fiicei mele și nu văd de ce aș face-o mai ales că și anul trecut am avut o situație similară!”, a declarat Iulia Albu pentru Click!

Vedeta are în plan să petreacă în altă zi, pentru bucuria fiicei sale, Mikaela. „Anul acesta am ratat Crăciunul. Și tocmai anul acesta, parcă mai mult ca niciodată, aș fi avut nevoie de un Crăciun liniștit. Și încă am. Cum, aparent, nu voi fi foarte bine nici de Revelion, am luat decizia de a-mi da o șansă de a le avea pe amândouă. În esență, de ce ne-am priva de această bucurie? Anul acesta, Crăciunul nostru va fi pe data de 6 ianuarie, iar Revelionul, pe 13 ianuarie. Cu brad, cadouri, fotografii de familie, pulovere de Crăciun și tot tacâmul. Dacă și voi ați ratat acest Crăciun, haideți să ne cerem Crăciunul cuvenit. Noi facem regulile”, a scris Iulia Albu pe Facebook.

Ce planuri are Iulia Albu pentru 2023

Criticul de modă și-a făcut planurile pentru acest an. Iulia Albu spune că va avea o mulțime de proiecte și va fi foarte agitată în perioada ce urmează. Vedeta va petrece pe rit vechi.

„Anul nou vine cu proiecte noi, cu multă agitație și cu foarte multă energie. Revelionul nostru îl vom sărbători pe data de 13 ianuarie, decizia noastră de a face sărbătorile pe rit vechi fiind singura logică pe care am putut-o vedea în acest moment.

Așadar, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie am fost în pat, cu o cană mare de ceai, uitându-mă cu iubitul meu și micuța Mikaela la un film și admirând frumos de pe terasă artificiile. Între 6 și 13 ianuarie, în schimb, vom avea vacanța pe care o merităm cu toții!”, a mai spus Iulia Albu, încrezătoare în noul an.

