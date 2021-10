„Am trecut prin COVID. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid și dus la Spitalul Floreasca unde, cu eficientă și seriozitate, am fost investigat prin EKG, CT, analize de sânge și chiar consult medical personal. Menționez că nu am avut nicio intervenție sau recomandare din partea nimănui”, și-a început chitaristul mărturisirea pe Facebook.

După ce a petrecut câteva ore la Spitalul Floreasca din București, Iulian Mugurel Vrabete a fost mutat la Spitalul Matei Balș. Acolo a urmat un tratament timp de 9 zile. „În aceeași noapte am fost repartizat la Spitalul Nicolae Malaxa, unde am rămas următoarele 9 zile pentru tratament”, a mai precizat chitaristul, care a ținut neapărat să le mulțumească medicilor care l-au îngrijit.

„Sistemul medical românesc funcționează”

Iulian Mugurel Vrabete a ajuns acum acasă, spune că e „complet vindecat”. „Mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor doctori, asistente și infirmiere care s-au îngrijit cu absolută dedicație, cu înțelegere și pricepere, fără măcar umbra vreunei condiționări, și, repet, fără a avea vreo intervenție din partea cuiva.

Nu au existat favoritisme, au fost doar proceduri respectate cu remarcabilă înțelegere. Acum am ajuns acasă complet vindecat și vreau să spun că sistemul medical românesc funcționează, în parametrii pe care îi are, dar este eficient, curat și disciplinat. Sper să fie cât mai multe locuri asemenea”, a încheiat el mesajul.

Dan Bittman: „Din păcate, cu Holograf nu mai am cântări”

Recent, Dan Bittman a făcut un anunț despre trupa Holograf. A susținut că el și formația lui, una dintre cele mai iubite trupe din România, a fost grav afectată de pandemie. Cândva, tariful celor de la Holograf depășea 10.000 de euro pe show.

„Din păcate, cu Holograf nu am cântări. Cred că oamenilor le e frică de mine, că sunt conspiraționistul, dușmanul numărul unu al României”, a declarat artistul pentru impact.ro. Mai mult, după pandemie, piesele trupei Holograf nu se mai difuzează nici la radiouri, acolo de unde erau nelipsite.

Această situație s-a ivit după ce Dan Bittman a făcut declarații controversate despre COVID-19.

