Lumea a știut mereu că e un poet cu totul special, dar explicațiile au fost mereu greu de dat, chiar și pentru specialiști. Vocabular redus dramatic, forță teribilă, capacitatea de a fi apocaliptic de sarcastic la adresa provinciei urbane și de a-i savura în același timp lipsa de viață.

În cazul unui astfel de subiect ai de prezentat un poem reprezentativ. 99% aleg ”Plumb”. Ilustrarea simbolismului nu e simplă, mai ales pentru că Bacovia e și simbolist, dar e mai ales un modernist pur sânge. De obicei se învață câteva trăsături, dar esențiale sunt și exemplificările, și enunțarea unei teme/imagini centrale pe care s-o explici.

La Arghezi, poezia aleasă de candidați este, de obicei, ”Testament”, un poem foarte dificil, cu acel lexic arghezian care te dă de-a dura. Însă avantajul e că Arghezi dă mesaje pentru toate gradele de înțelegere. Adică poți reține și că poezia e moștenirea poetului, te poți adânci și în comparații între poezie ”leneșă” și poezie ”profetică”, cu un puternic mesaj social. Îți dă Arghezi cât poți să duci, vorba aia.

De menționat e că marele păcat al structurii subiectelor este că generează obsesie didactică pentru câte un singur poem. Practic, pentru cei 5 poeți din lista canonică (Eminescu, Bacovia, Blaga, Barbu, Arghezi, Stănescu) e de ajuns să știi cinci șabloane despre cinci poeme. E foarte greu să înțelegi, ce să mai zic ”să savurezi”, poezie românească fără să citești ceva mai mult din acești autori.

În rest, aș zice că îmi plac subiectele ceva mai grele, nu pentru că sunt vreun profesor sadic, dar mai avem astfel o șansă să terminăm cu aberația în care 30% sunt peste 9, iar 50% sub 6. Astfel de subiecte, împart mai cinstit vârful. Iar cei care n-au învățat, oricum nu făceau mai mult, nici dacă pica a suta oară Harap-Alb. Este un examen la care, dacă nu înveți deloc pentru eseul despre literatură, tot poți lua, cu puțină atenție, între 6 și 7.

*Costi Rogozanu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național ”Unirea” din Focșani, a evaluat la cald subiectele.

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