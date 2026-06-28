Partea I

Denis Hanganu își amintește că a crescut într-o familie modestă, în care munca era o parte firească a vieții de zi cu zi. A povestit că a muncit de mic la câmp și că acea perioadă l-a învățat ce înseamnă disciplina și responsabilitatea.

Actorul a vorbit și despre unul dintre primele momente dificile din carieră, când un număr pregătit pentru „Românii au talent” nu a fost difuzat.

„M-am supărat atunci. Foarte, foarte tare. Am luat-o foarte personal”, a mărturisit Denis Hanganu, explicând că dezamăgirea l-a ambiționat și mai mult să urmeze actoria. „Poate e datorită lui, că dacă nu se întâmpla astfel, nu mă simțeam atât de motivat să vin la UNATC, să mă fac eu actor, să joc eu prin seriale.”

Succesul a venit câțiva ani mai târziu, odată cu apariția în serialele de televiziune. Actorul spune că părinții au realizat cu adevărat amploarea muncii sale abia când au văzut reacțiile oamenilor.

Partea II

„Prima oară când am simțit mândrie din partea lor a fost cam după serialele de la Antena 1, «Sacrificiul» și «Alegeri». (…) Lucrurile au luat o turnură total pozitivă și au înțeles, în sfârșit, pentru ce am muncit și de ce îmi doresc atât de mult să fac meseria asta.”

Denis Hanganu a explicat că serialul „Clanul” i-a schimbat complet nivelul de notorietate și i-a adus un public nou inclusiv în sălile de teatru.

„«Clanul» a fost cumva alt nivel, nu se compară, chiar nu se compară la nivel de vizibilitate, la nivel de recognoscibilitate pe stradă. (…) Am putut să-i aduc în sălile de teatru pe mulți urmăritori și fani ai serialului.”

Ediția integrală poate fi urmărită și pe canalul de YouTube al Ralucăi Hagiu, dar și în clipurile video din interiorul acestui articol.