Mirela Vaida se numără printre vedete activele în online. Prezentatoarea TV a decolat ieri de pe aeroportul Otopeni, destinația fiind Danemarca. Nu este vorba de o vacanță cu familia sau o escapadă romantică alături de soț. Vedeta a acceptat invitația de a participa la un eveniment alături de alte persoane publice. Cum obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, Mirela a anunțat că lipsește astăzi de la emisiunea Acces Direct.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Bună dimineața din Copenhaga! Dragilor, mă aflu în Danemarca pentru prima oară, iar în urmă cu o săptămână, nici nu gândeam că voi ajunge aici. Am fost invitată, alături de alte persoane publice din România, să particip la o Conferință internațională, la Royal Danish Opera House! Mai multe vă spun după, însă întâlnirea cu prieteni, colegi, oameni faini, in alte orase si alte culturi, chiar si pentru o zi sau două, iti schimbă starea de spirit!Azi nu voi putea fi în direct la Acces Direct, însă Adrian Velea și colegii mei vă așteaptă de la ora 16! Și vreau să le mulțumesc pentru tot! De mâine revin și eu! Acum, însă, trebuie să mă îmbrac și să plecăm cu vaporașul spre Operă! Vă pup! Să aveți o săptămână minunată!!”, a transmis ea.

Mirela Vaida: „Nu e despre câștig și despre marele premiu”

Mirela Vaida a mai lipsit anul acesta săptămâni bune de la emisiune, pentru că și-a testat limitele în cel mai dur reality show din România. Vedeta va apărea în noul sezon Asia Express alături de Oana Tomoiagă, cu care a făcut echipă.

„Nu e vorba despre bani, pentru că știți că eu lucrez pe foarte multe planuri și câștig foarte mulți bani, astfel încât să-mi permit să plec. Deci nu e despre câștig și despre marele premiu. E despre mine! Îmi iau lumea în cap la propriu și la figurat și plec la mii de kilometri depărtare. Este o nevoie a mea personală de a mă descoperi pe mine, de a avea această experiență nebună și de a ieși din rutina zilnică. Pentru că rutina zilnică e cea care te omoară”, a spus Mirela Vaida despre alegerea făcută.

Foto: Instagram

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE