Calendarul probelor scrise

Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română, continuând pe 30 iunie cu proba obligatorie a profilului.

Probele scrise au loc după următorul program:

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8.30, probele începând la ora 9.00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul finalizării distribuirii acestora în sala de examen. Elevii olimpici au susținut probele de BAC mai devreme, la sfârșitul lunii mai.

Reguli și interdicții la Bacalaureat la Română 2026

Ministerul Educației a stabilit o serie de reguli stricte pentru desfășurarea examenului:

  • Candidații vor folosi doar cerneală sau pastă albastră pentru completarea lucrărilor
  • Pentru scheme și desene se va utiliza doar creion negru
  • Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricăror obiecte personale (ghiozdane, telefoane, tablete etc.)
  • Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă

Încălcarea acestor reguli poate duce la eliminarea din examen și interdicția de participare la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Pentru identificare și pentru a putea intra în sala de examen la Bacalaureat 2026, candidații vor avea nevoie de un act de identitate valid. Înainte de a primi subiectele, elevii primesc explicații din partea profesorilor asistenți despre cum se desfășoară examenul și despre cum să completeze datele personale pe foaia tipizată.

Mai exact, elevii primesc o coală de hârtie tipizată, pe care își scriu cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vor completa citeț celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit.

Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaților de către asistenţi. Dacă este nevoie să corecteze o greșeală, elevul taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Elevii pot părăsi sala, doar dacă predau lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia, cel mai devreme după o oră și jumătate.

Evaluarea și afișarea rezultatelor

Evaluarea lucrărilor se va realiza prin intermediul unei platforme digitale dedicate. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie, utilizându-se coduri individuale pentru anonimizarea candidaților.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie, atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare, unde vor rămâne disponibile timp de doi ani.

Condiții de promovare

  • Să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale
  • Să participe la toate probele scrise
  • Să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă
  • Să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise

Programa BAC 2026

Programele valabile pentru examenul de Bacalaureat 2025 au fost publicate de Ministerul Educației. Potrivit acestora, atât la profilul umanist, cât și la cel real absolvenții trebuie să studieze și să pregătească opere ale următorilor autori canonici:

  • Mihai Eminescu
  • Ion Creangă
  • I.L. Caragiale
  • Titu Maiorescu
  • Ioan Slavici
  • G. Bacovia
  • Lucian Blaga
  • Tudor Arghezi
  • Ion Barbu
  • Mihail Sadoveanu
  • Liviu Rebreanu
  • Camil Petrescu
  • G. Călinescu
  • E. Lovinescu
  • Marin Preda
  • Nichita Stănescu

Bacalaureat 2026. Calendarul examenelor din toamnă

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă-vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

  • 14–21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  • 3–4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
  • 4–5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
  • 5–6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 6–7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 19–20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20–21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale




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