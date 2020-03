De Paul Tecuceanu,

Managerul unității sanitare, Erwin Floroni, a declarat pentru sursa citată, că a comandat de la o firmă din județul Ilfov 115 litri de dezinfectant, apoi a aflat că transportul nu va mai ajunge în Banat, deoarece produsul comandat a fost furat.

”Am făcut comandă la o firma din Ilfov să ne aducă dezinfectant. Am comandat 115 litri și am văzut că nu mai ajunge. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat și, în cele din urmă, am aflat că dezinfectantul a dispărut pe drum. Firma de la care am comandat a spus că ne dă cantitatea cerută, dar să trimitem noi pe cineva să o ridice. Acum, e cineva pe drum să ridice cantitatea de dezinfectant”, a declarat seful Spitalului Municipal din Lugoj.

În același transport se mai găsea o cantitate de dezinfectant care ar fi trebuit să ajungă la un spital din județul Hunedoara.

