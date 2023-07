Jane Birkin a murit la 76 de ani. Actriţă şi cântăreaţă, ea a devenit celebră cu melodia „Je t'aime… moi non plus”

Născută la Londra la 14 decembrie 1946, Jane Birkin era fiica lui David Birkin, comandant în Marina Regală, și a actriței Judy Campbell.

Birkin a devenit cunoscută în toată lumea cu hitul ei din 1969 „Je t’aime… moi non plus”, conţinând versuri cu tentă sexuală explicită, pe care l-a interpretat cu iubitul ei, regretatul cântăreţ şi compozitor francez Serge Gainsbourg, scrie Agerpres.

Cântăreaţa de origine londoneză, care şi-a petrecut aproape toată cariera artistică în Franţa, a suferit un accident cerebral vascular în 2021. Și-a reluat activitatea după ce s-a recuperat, dar apoi, la scurt timp, s-a retras de pe scenă. vreme, s-a retras definitiv. În martie, stafful ei a anunțat anularea concertelor sale timp de două luni, iar la sfârşitul lunii mai au fost anunţate noi anulări.

Primele roluri ale lui Birkin fost în două filme premiate la Festivalul de Film de la Cannes, „Le Knakck”, de Richard Lester, în 1965, şi „Blow-Up”, de Michelangelo Antonioni, în 1967, aminteşte EFE.



Cu această experienţă, în 1968 a decis să se mute în Franţa, unde l-a întâlnit pe cântăreţul Serge Gainsbourg, cu care a trăit o poveste de dragoste care s-a concretizat în câteva titluri senzaţionale şi scandaloase, în special duetul „Je t’aime moi non plus”, care a marcat istoria cântecului francez.



Deşi cuplul Birkin-Gainsbourg s-a despărţit în 1980, compozitorul şi cântăreţul a compus pentru ea, trei ani mai târziu, unul dintre cele mai prestigioase albume ale sale, „Baby alone in babylone”, pentru care a fost recompensată cu un disc de aur. A mai primit unul pentru „Arabesque” în 2002.



Problemele sale de sănătate au obligat-o să-şi întrerupă temporar cariera în 2012, din cauza unei pericardite acute, ce-i impunea să se odihnească. În luna decembrie a anului următor, ea şi-a pierdut fiica cea mare, Kate. În 2017, ea însăşi a povestit că a urmat un tratament pentru leucemie.

În afara carierei de excepție în muzică și cinema, Birkin rămâne un reper și în modă, datorită casei de modă Hermes, care a creat în 1984 un model de geantă devenit iconic, care îi poartă numele. „The Birkin Bag” este una dintre cele mai râvnite poșete, pentru care până și vedetele se înscriu pe o listă de așteptare.

Așa arată modelul de poșetă Birkin de la Hermes, creat în onoarea vedetei Jane Birkin. Foto: Profimedia

Repere Jane Birkin:

1967 „Blow Up” (film)

1974 „La moutarde me monte au nez” (film)

1983 „Baby Alone in Babylone” (album)

1985 Premiul César pentru cea mai bună actriță pentru „La Pirate” (1985)

1985 „La Fausse suivante” (teatru)

1999 „A la légère” (album)

1988 „Jane B. par Agnès V.” (film) (film)

2008 „Enfants d’hiver

2009 A reînregistrat „Les Dessous chics” cu Etienne Daho

2016 Turneul mondial „Gainsbourg symphonique” (Gainsbourg symphonique)

2020 „Oh Pardon tu dormais”, album co-scris împreună cu Etienne Daho

