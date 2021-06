Jill Biden a decis ca la întâlnirea cu premierul Boris Johnson și soția acestuia să poarte peste rochie o jachetă cu mesaj.

„Aceasta este o conferință globală, prin care încercăm să unim țările de pe tot globul. Cred că este important că oamenii să aibă un sentiment de unitate și de speranță după acest an al pandemiei”, a mai transmis Jill Biden, potrivit CNN.

It was wonderful to spend some time with Carrie Johnson and her son, Wilfred, today. The special relationship continues. pic.twitter.com/V4DmbJOwXI