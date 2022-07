Biden, 79 de ani, nu mai are febră, iar simptomele sale au dispărut aproape complet, a spus medicul său, dr. Kevin O’Connor. Totodată, Biden va ieși din izolare. Liderul american a transmis joi, pe contul oficial de Twitter, că a revenit la Biroul Oval și a mulțumit medicilor.

„Înapoi în Biroul Oval. Mulțumesc doctorului pentru grija acordată și vouă, tuturor, pentru sprijin”, a scris Biden, pe contul oficial de Twitter al președintelui SUA.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF