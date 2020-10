„Sunt bucuros să anunț că Jill și cu mine am dat rezultate negative la COVID-19”, a scris, pe Twitter, Joe Biden.

„Mulțumesc tuturor, pentru mesajele de îngrijorare. Sper că acest lucru vă va reaminti: purtați mască, păstrați distanța socială și spălați-vă mâinile”, a mai notat acesta.

