„Ucraina are nevoie de mai multe capacități și are nevoie de ele mai repede”, a spus șeful diplomației europene, într-o declarație postată pe X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Borrell a precizat că a discutat despre „asistența militară continuă a UE” în timpul primei sale întâlniri cu noul ministru ucrainean al apărării, Rustem Umerov.

Russias war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

„Pregătim angajamente de securitate pe termen lung pentru Ucraina”, a adăugat Borrell.

The military aggression against #Ukraine is accompanied by massive hybrid attacks, with propaganda, malign information manipulation & cyber attacks.



The EU continues supporting Ukraine also in defending itself against Putins disinformation.https://t.co/ftKduimaie — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Umerov, a cărui numire de către președintele Volodimir Zelenski a fost aprobată de către parlamentul de la Kiev pe data de 6 septembrie, i-a mulțumit lui Borrell, tot într-o declarație publicată pe platforma X, pentru „sprijinul continuu” și a menționat că întâlnirea a fost „un punct de plecare pentru o excelentă cooperare”.

Welcome to Kyiv @JosepBorrellF. Todays meeting is a starting point for great cooperation.



Grateful for continuous support. Discussed ?? military aid to ??: artillery & ammunition, air defense, EW & long-term assistance programs, trainings, defence industry localization in ??. pic.twitter.com/i7FX44xQaI — Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 1, 2023

El a spus că discuțiile cu Borrell privind ajutorul militar al UE pentru Ucraina au acoperit subiecte precum „artileria și muniția, apărarea antiaeriană, programele de asistență EW și pe termen lung, antrenamentele și relocarea industriei de apărare” pe teritoriul Ucrainei. EW este acronimul pentru război electronic („electronic warfare”, în limba engleză).

Săptămâna aceasta, Agenția Europeană pentru Apărare a transmis că șapte țări membre ale UE au comandat muniție în cadrul unei scheme comune de achiziții, pentru a face rost de obuze de artilerie de care Ucraina are nevoie urgentă (obuze de 155 de mm) și pentru refacerea stocurilor occidentale epuizate.

Foto: Profimedia Images

