„Noi am venit astăzi din partea Secției pentru judecători, nu am participat la întâlnirea anterioară, am venit să vedem care sunt intențiile acestui grup de lucru, să ne dăm seama și care e competența lui, în ce parametrii își desfășoară sau își propune să-și desfășoare activitatea. Ce s-a discutat astăzi la grupul de lucru au fost niște chestiuni administrative, nu am ajuns la propuneri de legislație. S-au discutat chestiuni pe care noi le-am comunicat de-a lungul timpului Guvernului, probleme de personal, câți grefieri avem nevoie. (…) Nu s-au discutat modificări, noi am discutat de câți grefieri avem nevoie, dacă desființăm instanțe sau Parchete, lucruri care sunt administrative și pentru care nu trebuia făcut un astfel de grup de lucru”, a declarat Drăgușin, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a citit lucruri care stârnesc râsul: „Noi am venit astăzi pentru că ni s-au trimis niște texte de lege care, în opinia noastră, sunt un pic neserioase. Poate ar fi cazul să dau și un exemplu – continuitatea completului. Se propune să aibă ca excepție decesul judecătorului. Și, evident, mă întrebam dacă e nevoie să punem acest text într-o lege. Adică nu cred că a fost vreo situație în care un judecător a mai rămas în complet după ce a decedat”.

„Propunerile care au venit nu sunt asumate în totalitate, nu știm cine le-a făcut, de ce, nu sunt motivate și, atunci, practic, prezența noastră, astăzi, a vrut să determine aceste lucruri. Nu le-am aflat. Există, și la Secția de judecători noi am analizat aceste lucruri, există nevoia de discuții pentru corecții ale Legilor Justiției, însă nu în acești parametri care ne-au fost prezentați. Noi colectăm problemele din sistem, am vorbit cu colegii noștri judecători, am făcut și un chestionar, o consultare cu colegii, recent, știm care sunt problemele și sunt corecturi de făcut”, a mai explicat Claudiu Drăgușin.