Jurnalistul subliniază că după ce a așteptat „într-o coadă uriașă de peste 6 ore în zăpadă și vânt, din cauza controalelor de la frontiera Ucrainei”, a intrat în România unde a dat de „mâncare, băutură caldă, autobuze gratis, sprijin, voluntari, camere pregătire și călătorii gratis cu trenul”.

„Exemplu de manual al unei abordări civilizate și umane privitor la refugiaților”, cataloghează Shaun Walker modul în care s-a organizat România pentru primirea refugiaților.

Just left Ukraine to Romania. Huge queues of 6+ hours in snow and wind, caused by Ukraine border checks.



On the Ro side: food, hot drinks, free buses, help, volunteers, arranging of rooms. Free travel on Ro trains.



Textbook case of a civilised and humane approach to refugees. pic.twitter.com/ZzJGag6Irh