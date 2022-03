Lyudmila Denisova, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, a prezentat bilanțul catastrofei umanitare produsă de războiul Rusiei în Ucraina. Copiii, victime nevinovate după atacurile aeriene.

Comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Lyudmyla Denysova, a anunțat că de la începutul invaziei ruse, 41 de copii au murit și 76 de copii au fost răniți. Dintre aceştia un copil a fost ucis și alți 6 copii au fost răniți într-un atac aerian la Jytomyr.

Since the beginning of the military invasion of #Ukraine by #Russian troops, 41 children have died and 76 children have been wounded.



This data was quoted by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Lyudmyla Denysova. pic.twitter.com/ULGpJt1dhe