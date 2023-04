„Corespondentul nostru Corrado Zunino și fixerul său Bogdan Bitik au fost victimele unei ambuscade a lunetistilor ruși astăzi la periferia orașului Herson, în sudul Ucrainei”, a transmis La Repubblica.

„Din păcate, Bitik a fost ucis. El lasă în urmă o soție și un fiu. Corrado, care a fost rănit la umăr, se află la spitalul civil din Herson”, mai precizează ziarul italian.

Ambii reporteri, care au acoperit pe larg conflictul care se desfășoară de peste 14 luni, purtau vestă antiglonț pe care scria „PRESS” (nr. presă).

„Am fost loviți. L-am văzut pe Bogdan la pământ, nu se mișca”, a spus Zunino într-o conversație telefonică cu un coleg de la ziar. „M-am târât până am ieșit din linia de tragere. Am alergat până am dat peste mașina unui civil. Eram plin de sânge, am fost dus la spitalul din Herson”, a completat el.

Ziaristul italian a precizat că l-a sunat în mai multe rânduri pe colegul ucrainean, dar acesta nu i-a răspuns. „A fost un mare prieten de-al meu, durerea este chinuitoare”, a precizat el.

Reporterii au fost prinși în ambuscadă lângă podul din Herson, a precizat Repubblica. „Este dificil să recuperezi cadavrul lui Bitik în acest moment, din cauza prezenței lunetisților”, se spune.

Recomandări Medic psihiatru român din Franța, mesaj pentru suferinzii care se ascund și pentru apropiații lor: „Nimeni nu alege să fie bolnav psihic. Iar drepturile pacientului nu încetează odată cu moartea acestuia”

Atacul a fost confirmat și de autoritățile ucrainene, iar ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că ministerul său și ambasada Italiei la Kiev lucrează cu autoritățile ucrainene pentru repatrierea lui Zunino în Italia.

Playtech.ro Meghan Markle, de nerecunoscut! Schimbarea de look şoc făcută de soţia Prinţului Harry, foto de neratat

Viva.ro Este de nerecunoscut! O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce se întâmplă cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Prințul Harry rupe tăcerea. Înțelegere secretă între familia regală și tabloidele britanice

Observatornews.ro Şi-a chemat fetiţele şi le-a spus că "mama lor e posibil să nu mai existe". Mărturia dureroasă a Ruxandrei, care a mers în Turcia să se opereze

Știrileprotv.ro Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari

FANATIK.RO Cât costă cazarea la mare în minivacanța de 1 mai 2023. Se așteaptă zeci de mii de turiști pe litoral

Orangesport.ro Răzvan Burleanu l-a făcut praf pe Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaje şi i-am blocat numărul de telefon”. Discurs foarte tăios: ”N-are viitor în fotbalul european”

Unica.ro 'M-a durut cel mai tare'. Dorian Popa, dezvăluiri neștiute despre bani, carieră și iubită