Jurnalistă din redacția Emiliei Șercan către Digi 24, Realitatea și RTV: „Sunteți niște slugi ale politicienilor”

„Extirpați-vă din cap ideea că sunteți jurnaliști de meserie”, scrie jurnalista într-o postare pe Facebook din 29 septembrie, seara în care Sorin Cîmpeanu și-a dat demisia din funcția de ministru al educației.

Mona Dîrțu precizează că mesajul său este „pentru toți amploaiații din media care au găzduit în ultimele patru zile toate elucubrațiile și contorsiunile logice ale plagiatorului Sorin Cîmpeanu – fără să-i pună o singură întrebare inteligentă, fără măcar să prezinte publicului, succint, probele, fără s-o invite pe Emilia Șercan să-și spună punctul de vedere în emisiuni.

„Sunteți niște slugi ale politicienilor. Niște instrumente. Niște impostori. Murdăriți această meserie frumoasă, necesară, făcută în numele publicului și pentru public, exact la fel cum toți plagiatorii și fraudatorii care fac legea în universități – și legile țării, desigur – murdăresc meseria profesorilor și a cercetătorilor onești; a acelor oameni care transpiră în fața ecranului, scriind și rescriind; care trudesc în biblioteci neîncălzite să-și documenteze lucrările științifice; care sunt deștepți și buni și integri – și uite că sunt puși în aceeași oală cu baronii care s-au înstăpânit peste universități și fură munca altora, colecționează funcții și diplome, împart favoruri lacheilor lor și se fac politicieni, mutilând legile și luând oxigenul, energia și speranța oamenilor buni care vor să crească, să inoveze, să descopere, să-i învețe pe alții”, continuă jurnalista.

Jurnalistă de meserie e Emilia Șercan, «this better angel of our nation» – nu voi; voi sunteți niște amploaiați în media care lucrează în funcție de ordinul pe unitate.

