„Este absolut condamnabil. Este regretabil că în mediul universitar se întâmplă astfel de fapte. Am discutat şi cu Sorin Câmpeanu, care este preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, şi cu doamna ministru şi am cerut să se ia măsuri de urgenţă. Am avut şi o reuniune de urgenţă la nivelul Consiliului Naţional al Rectorilor”, a declarat Nicolae Ciucă, despre cazul de la SNSPA şi cel de la Muzeul de Artă, relatează News.ro.

Ciucă a precizat că ministrul educaţiei, Ligia Deca, a discutat inclusiv în Guvern, astăzi, măsurile care trebuie luate astfel încât să elimine toate aceste fapte reprobabile pentru orice cadru didactic.

„Ca atare, condamn, cu toată convingerea mea orice astfel de gest este inacceptabil. Am avut astăzi întâlnire cu biroul politic al Organizaţiei Femeilor Liberale şi au participat şi doamnele şi domnişoarele din Partidul Naţional Liberal care au candidat şi au fost alese la alegerile locale pentru funcţiile de primar şi am discutat şi acolo acest subiect, condamnând şi cerându-le să ia poziţie cât se poate de serios pentru astfel de fapte, pentru că acest lucru se poate întâmpla oriunde şi este nevoie să existe o atitudine şi o poziţie coordonată la nivelul organizaţiei”, a completat Ciucă.

Recomandări EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

Schimbarea legislației

Ministrul educației, Ligia Deca, a declarat joi, 1 august, la începutul ședinței de Guvern, că există discuții despre schimbarea legislației în sensul în care să fie analizate rapid orice sesizări, anonime sau nu, referitoare la încălcarea deontologiei universitare. Precizările vin în contextul în care profesorii Alfred Bulai și Marius Pieleanu, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au fost acuzați de foste studente de agresiuni sexuale.

Alfred Bulai, șef al Departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro, luni, 29 iulie.

Acuzații de hărțuire sexuală îl vizează și pe actualul conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA, sociologul Marius Pieleanu. Una dintre cele care au făcut astfel de acuzații la adresa lui Pieleanu este Ana Birchall, fost ministru al justiției.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News