Decizia vine după ce luni, 26 septembrie, jurnalista Emilia Șercan a arătat că Sorin Cîmpeanu a plagiat într-un curs universitar. Potrivit investigației PressOne, ministrul și-a însușit în 2006 aproape 100 de pagini din munca a doi universitari alături de care semnase cu șase ani în urmă.

Inițial, Cîmpeanu a negat orice vinovăție și a declarat că dezvăluirea despre plagiatul său este „o încercare de a bloca legile educației”. La trei zile, el și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook în care face bilanțul mandatului său.

„Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul în CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”, afirmă Sorin Cîmpeanu.

Printre realizări, el menționează: revenirea elevilor în școli în contextul pandemiei de coronavirus, schimbări care au pus bazele reformei „România Educată” sau obținerea de finanțare prin PNRR pentru educație.

Plagiatul ministrului educației

Luni, Emilia Șercan a publicat dovada plagiatului comis de ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, care și-a însușit 92 de pagini din munca a doi profesori într-un curs universitar. Apoi le-a furat de tot lucrarea, semnându-se el.

Povestea plagiatului lui Sorin Cîmpeanu a început în 2006, când acesta și-a însușit 13 capitole scrise de doi alți autori „ca structură, ca text, ca imagini, ca date prezentate în tabele” dintr-o lucrare apărută în anul 2000, susține jurnalista Emilia Șercan, în articolul publicat de PressOne.

Potrivit ziaristei, tot ce a făcut actualul ministru al educației a fost să schimbe extrem de puțin în titlurile capitolelor. Mai exact, a modificat doar cinci cuvinte din totalul de 117, cât reprezintă titlurile acestei lucrări.

Mai mult, susțin probele publicate de Șercan, ministrul „și-a însușit în mod fraudulos și paternitatea creației celor 13 capitole, trecându-se drept autor al respectivelor secțiuni din cursul universitar”.

Numele autorilor originali au fost înlocuite cu numele actualului ministru al educației în ediția din 2006 în care Emilia Șercan a descoperit plagiatul, dar și într-o variantă ulterioară, din 2009, publicată în aceeași formă.

Cîmpeanu neagă acuzațiile

Într-o primă reacție după acuzațiile de plagiat, Cîmpeanu a declarat că dezvăluirea despre plagiatul său este „o încercare de a bloca legile educației”.

Ministrul şi-a motivat trecerea numelui său pe îndrumător afirmând că „să treci nume precum Arhimede nu era cazul, la autori”. „Este un un mod de lucru specific, respectat întocmai pentru îndrumătoare de lucrări practice, pentru îndrumătoare de proiect şi pentru caiete de seminare, lucrări fără ISBN”, a adăugat el.

Ulterior, el a publicat declaraţia unuia dintre profesorii care semnau cu el un curs universitar, însușit apoi de ministru, în încercarea de a susține că nu a plagiat.

„În anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenţilor, am considerat oportun şi necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie şi sub îndrumarea mea titularul disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat şi pe care l-am perfecţionat împreună cu domnia sa vreme de 15 ani”, afirmat profesorul Ioan Pleșa, care a fost și coordonatorul de doctorat al lui Cîmpeanu.

Iar miercuri seară, la TVR, într-o nouă încercare de a demonstra că nu a plagiat, a comparat un curs universitar cu instrucțiunile de la automatul de cafea: „Neavând drept de autor, nu se poate ceda dreptul de autor, sunt lucruri care trebuie să fie folosite”.

Sorin Cîmpeanu este al treilea liberal acuzat de plagiat din Guvernul Ciucă, după Florin Roman, care a demisionat după dezvăluirile Libertatea, și premierul Nicolae Ciucă.

