„Răpiţi de un senator de extremă dreapta antivaccinist, loviţi cu pumnul de soţul femeii, cu poliţia locală de faţă, suntem în România, care, în loc să o elibereze pe ea şi pe colegii ei, pare să simpatizeze şi aproape să primească ordine de la răpitor”, astfel începe relatarea din publicația italiană.

Sechestrați nouă ore. Eram în România, dar m-am gândit la Siria. Ne-am gândit că putem face o plângere la secția de poliție, dar polițiștii ne-au percheziționat pentru arme și droguri. Jurnalista de la postul italian Rai Uno, Lucia Goracci

Scopul interviului jurnalistei din Italia a fost acela de a înțelege de ce România și Bulgaria sunt atât de în urmă cu vaccinările anti-COVID, o intenție care i-a costat pe Goracci și pe echipa sa aproape nouă ore în secția de poliție, încheiate datorită intervenției consulului italian, notează publicația italiană.

Potrivit jurnalistei, la un moment dat, Șoșoacă a chemat niște bărbați, printre care se afla și soțul ei, apoi ea și echipa sa ar fi fost încuiați în cabinetul de avocatură.

„Când am aflat că va sosi poliția, am răsuflat uşurată. M-am gândit că în sfârșit pot să-i denunț. În schimb, am fost căutați pentru arme și droguri. Ne-au spus să predăm toate filmările”, a mai declarat jurnalista, adăugând că interviul cu senatoarea fusese agreat dinainte.

Nu mă așteptam să se întâmple asta în România… Dar când poliția a început să ne interogheze, cu acel tip, soțul Dianei Șoșoacă, ce s-a aruncat asupra mea și un polițist m-a ținut, ei bine, da, mi-am făcut griji. Mai ales că scenariul a devenit mai întâi grotesc, apoi intimidant. Mai ales că a durat ore și ore. Ne-am dus la biroul Dianei Șoșoacă la ora 15.30, iar la miezul nopții eram încă în secția de poliție. Lucia Gorraci:

În plângerea depusă la Secția 4 de Poliție împotriva Dianei Șoșoacă, jurnalista din Italia a acuzat că a fost sechestrată şi că soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București a anunțat luni, 13 decembrie, că Dumitru Silvestru Șoșoacă este urmărit penal pentru că a agresat unul dintre polițiștii chemați de soția sa să intervină la sediul cabinetului de avocatură. Procurorii spun că soțul senatoarei „l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliție”. Silvestru Șoșoacă a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Contactată de Libertatea, Diana Șoșoacă a declarat că ea a chemat poliția, iar soțul său a apărat-o atunci când polițiștii veniți la fața locului „au refuzat să îmi acorde protecție”.

„Am fost atacată de un reporter de la RAI Uno, așa zice ea, nu se știe cine este. Aia m-a atacat pe mine, m-a lovit, soțul meu a luat-o de mână să o arunce afară din casă și Poliția l-a imobilizat pe soțul meu, l-a dat cu capul de ușă, ca să nu își apere soția”, a susținut Diana Șoșoacă pentru Libertatea.

Lucia Goracci este o reputată jurnalistă din Italia, corespondent de război în mai multe zone de conflict. A acoperit războiul civil din Libia, iar din 2015, a făcut transmisiuni despre situaţia din Siria, Irak sau Afganistan. În acest an, a mers la Kabul pentru a transmite despre criza din Afganistan şi despre preluarea puterii de către talibani. A revenit în Italia la bordul ultimei curse puse la dispoziţie de guvern, apoi s-a întors la Kabul în septembrie pentru a continua să transmită despre situația din Afganistan.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Dezvăluiri incendiare despre filmul pentru adulți făcut de un sportiv de top cu fosta iubită

Playtech.ro Liviu Dragnea, lovitură cruntă pentru Irina Tănase. Cuvintele lui sunt tăioase ca lama unui bisturiu

Observatornews.ro Cazul elevei de 11 ani din Iaşi care a murit după ora de sport. Medicii legişti au descoperit de ce boală suferea, dar de care părinţii nu au ştiut

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2021. Taurii vor avea ocazia să rezolve anumite probleme care le-au umbrit planurile

Știrileprotv.ro I-au dispărut din caseta de valori peste 100.000 de euro și bijuterii de peste 180.000 de euro. Vestea primită de Nicolae Cantemir după 8 ani

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool