Plângerea a fost formulată luni, după scandalul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, unde soţul senatoarei a fost audiat pentru ultraj.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă”, se arată în plângerea citată de Antena3.ro, potrivit News.

Potrivit jurnalistei, după 10 minute a venit Poliția, iar soţul senatoarei a început să-i împingă pe jurnaliştii italieni, iar apoi soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

Scandalul a pornit după ce senatoarea Diana Şoşoacă a sunat la 112, vineri, în timpul unui interviu pe care îl acorda unei echipe străine de televiziune, în urma unui conflict apărut pe fondul întrebărilor adresate de jurnalişti. Poliţia Capitalei a anunţat luni, fără a indica vreun nume, că în acest caz au fost deschise două dosare penale, dintre care unul pentru ultraj. Vizat de acest dosar este Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei, acuzat că ar fi agresat un poliţist care a mers vineri la cabinetul lui Şoşoacă.

Între timp, luni, Parchetul Sectorului 1 l-a pus sub control judiciar pentru 60 de zile și a început urmărirea penală pentru ultraj pe numele lui Dumitru Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei. El este acuzat că l-a agresat pe unul dintre polițiștii care au intervenit la biroul de avocatură al senatoarei în timpul scandalului cu jurnaliștii de la RAI.

În cursul audierii soțului său, Diana Șoșoacă s-a aflat în fața Parchetului, alături de mai multe persoane, și a transmis live pe Facebook. A acuzat abuzuri și înscenări, susținând că ea ar fi de fapt victima și s-a certat cu jurnaliștii, numindu-i „criminali”.

Jandarmii au dat amenzi de 2.500 de lei susţinătorilor soţului Dianei Şoşoacă pentru că nu purtau măşti de protecţie.

Presa italiană, despre scandalul dintre soţii Şoşoacă şi echipa Rai Uno

Scandalul dintre senatoare și jurnaliștii de la RAI Uno a fost preluat și comentat și de presa italiană. La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Gazzetta di Firenze, today.it, adnkronos.it relatează pe larg despre incident, titrând „agresată și sechestrată de senatoarea no vax în România”.

„Senatoarea, după întrebările adresate de jurnalistă privind gestionarea pandemiei în ţară şi condiţiile din spitale, a blocat echipa şi pe Goracci în biroul său, apoi a chemat poliţia. Goracci, percheziţionată şi bruscată, a fost eliberată împreună cu echipa după 8 ore, graţie intervenţiei ambasadei italiene”, scrie publicaţia La Stampa, care a publicat şi imagini din timpul întrevederii.

