Jurnalista postului Press TV acționa ca purtător de cuvânt a liderului Hezbollah, în special pe rețelele de socializare, și a sărbătorit inclusiv masacrul comis de gruparea teroristă Hamas, din 7 octombrie anul trecut.

Marwa Oslan era invitată să comenteze situația din Orientul Mijlociu la postul Russia Today, când prezentatoare a întrerupt-o scurt ca să anunțe că moartea lui Nasrallah într-un atac aerian israelian a fost confirmată. Ea se prăbușește literalmente în fața camerei, începe să plângă, panicată, și încheie brusc intervenția la postul rusesc.

RT Guest Breaks Down Live On Air When #Nasrallah Killing Confirmed



South Lebanon-native & @PressTV host @Marwa__Osman said „all hell would have broken loose” had Russia's President Putin behaved like Israel's PM Netanyahu at the UNGA, before hearing the Hezbollah leader's death… pic.twitter.com/AP2MDPWRLz — RT_India (@RT_India_news) September 28, 2024

Osman a revenit, apoi, pe pagina ei de pe X, cu tirade de ură împotriva Israelului. Acel 7 octombrie este „cea mai frumoasă zi din memoria mea vie”. Atunci, teroriștii Hamas au ucis 1.200 de oameni, inclusiv bebeluși, și au luat sute de prizonieri.

Ea a scris, referitor Nasrallah:

„Oh, tatăl meu, oh, fratele meu, oh, esența sufletului meu, oh, mentorul meu…”.

Am aflat despre tragedie în direct și nu m-am putut abține, iartă-mă. Știu că vrei să fim mai puternici, dar lasă-ne să jelim doar de această dată.

„Ei (Israelul – n.r) vor plânge la fel cum plângem noi. Vă promit asta. Cu sângele celui mai mare lider al nostru. Vor plânge”, a mai scris Osman.

They will cry

Thr same way we cry.

I promise you this.

By the blood of our greatest leader. They will cry.

Psst..get put of Tel Aviv…NOW. https://t.co/fFRPVVNsNB — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) September 29, 2024

Liderul grupării pro-iraniene Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost ucis, vineri, într-un atac aerian israelian asupra cartierului său general dintr-o suburbie din Beirut, în timpul unei întâlniri a conducerii de vârf a Hezbollah. Sâmbătă, Hezbollah a confirmat uciderea liderului său. Liderul grupării șiite proiraniene ar urma să fie înmormântat azi.

Cine este noul șef al Hezbollah

Consiliul Shura al Hezbollah l-a ales pe Hashem Safieddine ca nou secretar-general al organizației, după asasinarea lui Hassan Nasrallah, a informat duminică postul de televiziune saudit Al Hadath, citat de publicația israelienă Yedioth Ahronoth. Surse ale publicației americane New York Times au confirmat informația.

Safieddine este vărul lui Nasrallah și șeful consiliului executiv al Hezbollah. Numirea sa nu a fost încă confirmată oficial de către Hezbollah sau autoritățile libaneze.

Safieddine este și ginerele fostului comandant al Forței Quds iraniene Qassem Soleimani. Deseori denumit „umbra lui Nasrallah”, el a servit ca comandantul secund al Hezbollahului, supervizând operațiunile zilnice ale grupului, inclusiv instituțiile, finanțele și investițiile acestuia atât în ​​Liban, cât și în străinătate.

Din 1994, când Nasrallah l-a rechemat din studiile sale din Qom, Iran, pentru a conduce consiliul executiv al Hezbollah. în esență guvernul grupului, Safieddine a gestionat toate problemele sensibile, în timp ce Nasrallah s-a ocupat de chestiuni strategice.

Legăturile sale strânse atât cu aripa militară a Hezbollah, cât și cu Iranul sunt bine documentate, iar el se află pe lista teroristă a SUA încă din 2017.

Peste 20 de terorişti proeminenți au mai fost ucişi în lovitura care l-a eliminat pe Nasrallah la Beirut, a declarat armata israeliană, preluată de Jerusalem Post. Între e se numără și șeful unității de securitate a lui Nasrallah, Ibrahim Hossein Jazini, consilierul Samir Toufik Div, șeful recrutărilor, Abdel Amir Muhammad Sablini, și șeful armelor, Ali Naaf Ayyub. Jazini și Dib au fost unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Nasrallah.

