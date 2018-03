Dați, vă rog, Share, apoi, după caz, dați Like sau postați “Dislike”

1. Sunt de aproape șase ani Primar.

2. Organizez săptămânal două conferințe de presă -una la Primărie, alta la PNL-, toate cu durata de 1-1.5 ore.

3. La conferințele mele de presă accesul este liber, nu există și nu au existat niciodată acreditări.

4. Unele firme media mă calomniază zi de zi -absolut zi de zi!- de șase ani, dar niciodată n-am introdus pt. nimeni nicio restricție.

5. La toate -absolut la toate!- conferințele mele de presă, am secțiune de întrebări și răspunsuri.

6. La conferința de presă de vineri, 02.03.2018, am venit direct de la Viena, cu mașina, sculându-mă, special în acest scop, la ora 4.00, din respect pt. cetățenii Timișoarei, cărora aveam lucruri extrem de importante a le comunica.

7. Am început conferința prin a le mulțumi respectuos celor 12-14 jurnaliști participanți, pt prezență, apoi am intrat în tematică.

8. Am fost întrerupt la subiectul 1 cu o întrebare referitoare la subiectul aflat pe poziția 3 în desfășurătorul meu. Am dat să răspund, chiar în aceste condiții, dar au fost necesare câteva minute până să o pot face, un jurnalist și o jurnalistă vociferând mereu, vorbind peste mine, nu cu impolitețe, ci cu… vă las pe dv. să apreciați, din înregistrarea audio-video atașată.

9. Am spus textual “vă răspund la orice întrebare” și mi-am păstrat calmul.

10. Ei bine, când am văzut că pur și simplu nu sunt lăsat să comunic ce aveam de comunicat, am spus acele lucruri pe care n-am niciun motiv să le regret și care iarăși pot fi ascultate direct din înregistrare, nu din “transcripturile” unora-altora.

11. Trei jurnaliști s-au ridicat și au plecat, în semn de protest: bruiatorii principali -Loredana Codruț și Bogdan Marta- și ocupanta locului trei la acest capitol -Liliana Iedu-. Alți doi erau deja plecați din cu totul și cu totul alte motive, de dinaintea incidentului.

12. Cu ceilalți, am continuat conferința circa o oră, civilizat, cu întrebări și răspunsuri, fără limită de timp din partea mea. Totul poate fi urmărit pe pagina mea publică de Facebook.

13. Am spus și în această conferință de presă și în altele: Consider profesia de jurnalist extrem de importantă în societate și am o stimă deosebită pt cei pe care-i percep ca jurnaliști adevărați, pt cei care o onorează. Oricând aș putea da 20 de nume de astfel de jurnaliști din presa națională -tv, radio, presă scrisă-, de la absolut toate canalele media de impact, dar și un număr de din presa locală, evident, indiferent de partizanatele politice -în definitiv, nimeni nu deține adevărul absolut!- și indiferent de tratamentul de care am beneficiat personal din partea lor. Inteligența, cultura, disponibilitatea la efortul de informare și documentare permanentă -efort deloc neglijabil, știu!-, buna-credință, respectiv deontologia -toate, în opinia mea, calități sine qua non pt un jurnalist- sunt vizibile ușor, la fel ca și lipsa lor.

14. În concluzie, în opinia mea -și știu bine că foarte multă lume consideră la fel, dar n-o spune-, așa cum nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbește pe te miri unde -și presa își are maidanele ei!- este jurnalist! Tocmai de aceea, eu am vorbit despre “presa nepresă”, “jurnaliști nejurnaliști”, “prostituție” etc.

15. Și mai consider eu, că EU respect cu adevărat presa și jurnaliștii fără ghilimele, tocmai neconsiderându-i în aceeași oală cu tot felul de indivizi și individe -unele de-a dreptul țațe!-, cărora calitățile menționate mai sus le sunt total străine și asumându-mi, astfel, înverșunarea celor pe care îi lezez!

Cu stimă pt jurnalism și jurnaliștii fără ghilimele,

Nicolae Robu

Primarul Timișoarei”