Fragmente din acest jurnal au fost publicate de Forțele Speciale Ucrainene. Potrivit acestora, autorul jurnalului avea gradul de caporal și se numea Gyeong Hong-jong.

Soldatul „a mărturisit că a fost detașat drept pedeapsă, la ordinele belicosului Kim Jong-un. În jurnalul său, el și-a exprimat loialitatea față de Kim, jurând să își sacrifice viața pentru el. În mod ironic, și-a îndeplinit acest jurământ”, comentează ironic Forțele Speciale Ucrainene.

Diary of KIA North Korean soldier in Kursk Oblast. Part 2 «Live bait”



Ukrainian SOF operators eliminated a North Korean soldier in russias Kursk region, discovering his diary. The entries reveal that North Korea sent elite troops to support russia, not ordinary soldiers. 1/9 pic.twitter.com/J3DsLIcv0J