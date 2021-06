Kamala Harris, care a fost însoțită de soțul ei, Doug Emhoff, a purtat un tricou pe care scria „Love is love”. În timp ce mergea alături de alți participanți la marșul din Freedom Plaza, vicepreședintele le-a transmis acestora „Happy Pride!”.

Kamala Harris a precizat că susține adoptarea Legii Egalității, exprimând în același timp angajamentul ei și al președintelui Joe Biden de a promova drepturile LGBTQ.

„Trebuie să ne asigurăm că comunitatea noastră transgender și tinerii noștri sunt protejați. E nevoie, totuși, de protecții în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și locuințe”, a spus Harris, potrivit NBC Washington. „Există mult mai mult de lucru și știu că suntem dedicați”.

Vicepreședintele SUA s-a referit, de asemenea, la cea de-a cincea aniversare a filmării Pulse Nightclub pe Twitter, aducând un omagiu celor 49 de persoane care au fost ucise la clubul gay Orlando din 12 iunie 2016.

„Acum cinci ani, 49 de persoane și aliați LGBTQ + se bucurau de o seară la clubul de noapte Pulse”, a scris ea. „Și apoi, într-o clipă, au dispărut. Astăzi, ne amintim de cei care au murit și de cei dragi și ne reînnoim angajamentele să construim o lume liberă de violența armelor.”

Five years ago, 49 LGBTQ+ people and allies were enjoying an evening out at Pulse Nightclub. And then, in an instant, they were gone. Today, we remember those who died and their loved ones—and we recommit to building a world free from gun violence.