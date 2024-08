Inițial, Donald Trump și Joe Biden conveniseră asupra unei a doua dezbateri televizate pe 10 septembrie, la ABC News, dar Biden s-a retras și Trump a propus ca dezbaterea cu Harris să fie pe Fox, post TV apropiat de el, pe 4 septembrie. Dar vicepreședinta SUA a refuzat și a cerut ca dezbaterea să fie pe 10 septembrie, la ABC, cum au convenit Trump cu Biden.

„Este interesant cum «orice moment, orice loc» devine «un moment specific, un spațiu sigur specific». Voi fi acolo pe 10 septembrie (n.red. – la postul ABC), așa cum a fost el de acord. Sper să îl văd acolo”, a scris Kamala Harris

Its interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”



Ill be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD