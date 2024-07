UPDATE ora 21.20: La scurt timp, președintele SUA a transmis un alt mesaj, tot pe rețeaua X, în care s-a referit la vicepreședinta Kamala Harris, posibilul candidat al democraților în locul său.

„Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună”, a notat Joe Biden pe Twitter.

„Astăzi vreau să îmi ofer întregul sprijin și susținerea pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a adăugat Biden.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And its been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV