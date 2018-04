Karen McDougal, fosta vedetă a revistei Playboy, a fost eliberată miercuri cu angajamentul său de confidențialitate de grupul de presă AMI, care i-a cumpăarat exclusivitatea, și va putea povesti public despre presupusa relație cu președintele SUA Donald Trump.

În vara anului 2016, McDougal a vândut, pentru suma de 150.000 de dolari, către American Media Inc. (editorul săptămânalului The National Enquier) povestea relației pe care șeful statului american a negat-o. Totuși, la mijlocul lunii martie, fostul model a sesizat justiția pentru a cere anularea angajamentului, dând asigurări că a fost ținta unor presiuni și amenințări pentru a păstra tăcerea, potrivit Digi24.

Acordul nou, semnat miercuri, prevede anularea contractului de exclusivitate. Ea a acceptat să rambuseze 10% din veniturile pe care le-ar obține eventual din vânzarea poveștii sale către un alt mijloc de comunicare în masă, în limita a 75.000 de dolari.

McDougal a afirmat că avut o relație ”romantică de aproximativ 10 luni, în 2006 și 2007” cu Donald Trump. Dacă povestea este adevărată, însemnă că cei doi erau împreună la câteva luni după căsătoria lui Donald Trump cu Melania Knauss și nașterea celui mai mic fiu al său, Barron.

Fostul model a declarat că este ușurată că poate să-și spună povestea și se arată ”nerăbdătoare să-și regăsească viața” de camerele de luat vederi, potrivit unei declarații transmise de avocatul său, Peter Stris. La rândul său, American Media Inc. a declarat că acordul cu McDougal a fost ”satisfăcător” și a precizat că ea va apărea în una dintre publicațiile sale, ”Men’s Journal”.

Cotidianul The New York Times a arătat că avocatul personal al lui Trump, Michael Cohen, a fost consultat de directorul American Media Inc., David Parker, cu privire la mărturia lui Karen McDougal. Publicația americană a afirmat, citând surse anonime, că Peaker și The National Enquirer au decis în final să nu o publice pentru a-l proteja pe Donald Trump, ceea ce David Peacker neagă.

Afirmațiile lui Karen McDougan vin după cele ale lui Stormy Daniels, actriță de firme pentru adulți care susține că a întreținut o relație sexuală cu Trump, tot în 2006. Și ea ar a semnat un acord de confidențialitate, însă cu Michel Cohen, la care ea vrea să renunțe.