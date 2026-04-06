După o absență de doi ani, Kate Middleton și prințul William au revenit în atenția publicului cu o apariție specială, alături de cei trei copii ai lor, la slujba de Paște organizată la Castelul Windsor, potrivit people.com.

Kate Middleton și prințul William au participat la slujba de Paște desfășurată la St. Georges Chapel, alături de regele Charles al III-lea, regina Camilla și alți membri ai familiei regale. Cei trei copii ai cuplului – prințul George (12 ani), prințesa Charlotte (10 ani) și prințul Louis (7 ani) – au fost surprinși mergând alături de părinții lor.

Kate Middleton și prințul William au lipsit de la slujbele din 2024 și 2025

Deși William și Kate au respectat de-a lungul anilor această tradiție, ei au lipsit de la slujbele din 2024 și 2025. În 2024, decizia a venit după ce Kate Middleton a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer, alegând să petreacă sărbătorile în liniște, alături de familie.

Ulterior, în ianuarie 2025, prințesa de Wales a anunțat că boala se află în remisie, ceea ce face ca revenirea din acest an să fie cu atât mai emoționantă.

Paște în familie, departe de ochii publicului

În anii anteriori, familia a preferat să petreacă Paștele în intimitate, la reședința lor din Norfolk, unde obișnuiesc să se retragă în vacanțele școlare. Chiar și acolo, tradițiile nu lipsesc. Printre activitățile preferate se numără vânătoarea de ouă de Paște, dar și momentele petrecute în familie, pline de dulciuri și voie bună.

La un moment dat, în timpul unei apariții publice din 2020, prințul William glumea spunând că „se va mânca multă ciocolată”, iar Kate l-a tachinat amuzată: „Tu o mănânci pe toată!”

În ultima perioadă, cei doi au ales să păstreze un profil discret, concentrându-se pe familie și pe timpul petrecut cu cei mici în vacanța de Paște.