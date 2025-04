Șase femei, un singur zbor și o misiune de 11 minute în spațiu

Luni, 14 aprilie, la ora 9:30 dimineața (ora Texasului), racheta New Shepard va decola cu șase femei la bord: Katy Perry, logodnica lui Bezos, Lauren Sánchez, jurnalista Gayle King, activista Amanda Nguyen, inginerul Aisha Bowe și producătoarea de film Kerianne Flynn.

Echipajul feminin Blue Origin, Foto: Blue Origin / X

Zborul va dura în total 11 minute, timp în care capsula va urca peste linia Kármán, granița simbolică dintre Pământ și spațiu, aflată la 100 km altitudine. La două minute după lansare, capsula se va separa de rachetă, care va ateriza în siguranță, iar femeile vor reveni pe Pământ cu ajutorul parașutelor, în deșertul texan.

Costume de spațiu create ca pentru Met Gala

Pentru această misiune, Lauren Sánchez a vrut ca totul să fie impecabil. Așa că a apelat la designerii Fernando Garcia și Laura Kim de la Monse, cei care i-au creat și ținuta pentru Met Gala din 2024. Astfel au apărut niște costume spațiale unice, cu inspirație de motocros, dar suficient de confortabile și inedite.

„Simplitatea a fost importantă. Și confortul. Dar am vrut și ceva puțin periculos. Ca o ținută de schi. Sau de motocros. Flattering și sexy”, a spus designerul Fernando Garcia pentru sursa citată.

New video of Katy Perry showing the training capsule for her trip to space. 🚀 pic.twitter.com/dpChIaP1ao — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025

Costumele sunt din neopren elastic, rezistent la flacără, fără umeri întăriți, și cu o croială adaptată siluetelor feminine. Culoarea de bază este albastrul închis, cu inserții negre în punctele cheie.

Fiecare costum spune o poveste

Pe lângă emblema misiunii NS-31, fiecare costum conține un simbol personalizat pentru fiecare membră a echipajului.

Katy Perry are un foc de artificii, o trimitere la piesa ei „Firework”. Lauren Sánchez are o muscă, inspirată din cartea pentru copii pe care a scris-o: „The Fly Who Flew to Space”. Gayle King are un microfon, Amanda Nguyen o balanță a justiției, Kerianne Flynn o rolă de film, iar Aisha Bowe o stea țintă, simbolizând pasiunea ei pentru știință și inginerie.

Katy Perry and the NS-31 Blue Origin mission crew in training for the journey to space. pic.twitter.com/4kxPPKPu8f — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025

Chiar dacă zborul va dura doar 11 minute, femeile din echipaj s-au asigurat că vor arăta impecabil. Unele și-au testat machiajul, genele false și coafurile, pentru a rezista presiunii de la decolare și stării de imponderabilitate.

„Spațiul o să fie, în sfârșit, glam. Dacă aș putea să duc glamul cu mine acolo sus, aș face-o. O să punem «ass»-ul în astronaut”, a spus Katy Perry.

O premieră în istoria zborurilor spațiale

Aceasta este prima misiune turistică spațială formată exclusiv din femei, la 62 de ani de la zborul istoric al cosmonautului Valentina Tereșkova, prima femeie care a ajuns singură în spațiu. Iar echipajul NS-31 are o misiune educațională. Ele vor desfășura mai multe experimente științifice în colaborare cu universități și organizații STEM.

