„Dacă eu aș fi cel care decide singur, eu aș face anticipate în acest an. De ce aș face eu anticipate, dacă ar fi după mine? 2024 este un an electoral, se întâmplă foarte rar să avem toate alegerile într-un singur an, din mai până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administrația centrală în primul rând se va așeza. Va aștepta să vedem ce se întâmplă”, a spus Kelemen Hunor.

„Nu va fi o instabilitate, ci, pur și simplu, va fi o stagnare. Trebuie să ai într-un astfel de an ceva foarte solid și foarte bine stabilit: guvernul și parlamentul. Poți să faci anticipate cu această idee. În 2024 să fie guvern stabil, parlament și majoritate votată legitimă, și administrația funcționează. Trebuie să ai 3-4 proiecte pentru care nu trebuie să ne oprim un an, inclusiv PNRR-ul, inclusiv alte lucruri importante, fondurile structurale, Schengen ș.a.m.d. Nu poți să pierzi un an”, a precizat Kelemen Hunor.

Pentru ca alegerile anticipate să aibă loc, vicepremierul a precizat că trebuie să fie de acord reprezentanții tuturor partidelor care formează majoritatea, dar și președintele Klaus Iohannis. „Fără el nu poți să faci anticipate”, a precizat Kelemen Hunor.

Rotativa guvernamentală, într-o săptămână

În ceea ce privește rotativa guvernamentală între PSD și PNL, liderul UDMR a afirmat că aceasta ar putea avea loc rapid, în cel mult o săptămână.

„Dacă se respectă acest protocol, atunci lucrurile sunt extrem de simple. În 4-5 zile, într-o săptămână maximum, se poate face această rotaţie”, a subliniat Kelemen Hunor.

Potrivit vicepremierului, rotativa guvernamentală dintre PSD și PNL prevede schimbarea premierului și a unor portofolii.

