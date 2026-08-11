Lidl a exportat peste 2.800 de tone de pepeni românești

Retailerul german colaborează pentru acest sezon cu aproximativ 20 de furnizori locali de pepeni din județele Ialomița, Timiș, Olt, Dolj, Brăila, Buzău și Iași.

În același timp, producția românească ajunge și peste graniță. Lidl România a facilitat în acest sezon exportul de pepene verde și pepene verde cu puțini sâmburi către magazinele din Polonia și Slovacia.

Cantitatea de pepeni românești exportată prin rețeaua internațională Lidl a crescut față de anul trecut.

Până la finalul lunii iulie 2026, Lidl România a facilitat exportul a aproximativ 2.820 de tone de pepeni.

În 2025, cantitatea exportată prin rețeaua internațională Lidl a fost de aproximativ 1.096 de tone.

Astfel, volumul exportat până la finalul lunii iulie este deja de peste 2,5 ori mai mare decât cel înregistrat pe parcursul întregului an anterior.

Pepenii românești au ajuns în magazine Lidl din Polonia și Slovacia.

Lidl lucrează din timp cu fermierii români

Retailerul spune că planificarea producției începe cu mult timp înainte, în colaborare cu furnizorii locali.

„Împreună cu partenerii noștri locali, stabilim cu un an înainte un plan de producție eficient care combate risipa alimentară. Prin preluarea cantităților discutate, le oferim siguranță fermierilor și asigurăm un flux constant de produse românești pe tot parcursul sezonului.”, a explicat Otto Keul, Head of Purchasing Fresh&Frozen Food Lidl România.

Atunci când recoltele sunt mai mari decât estimările inițiale, retailerul spune că folosește rețeaua internațională pentru a valorifica producția suplimentară.

„Atunci când recoltele depășesc estimările, valorificăm rețeaua noastră internațională pentru a facilita exportul și peste volumele planificate.”, a adăugat Otto Keul.

Potrivit companiei, modelul urmărește să ofere fermierilor predictibilitate și să reducă risipa alimentară.

Lidl România lucrează în prezent cu peste 600 de producători locali din întreaga țară.

„Toate aceste lucruri se unesc într-un parteneriat pe termen lung, iar acest lucru se vede inclusiv în economia românească. Colaborăm cu peste 600 de producători locali din toată țara care dovedesc că pot fi competitivi inclusiv pe piața europeană”, a mai spus Otto Keul.

Lidl precizează că toți furnizorii săi de fructe și legume dețin certificarea GLOBALG.A.P.

În plus, compania solicită ca nivelul reziduurilor de pesticide să fie sub o treime din limita maximă admisă, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Lidl face parte din grupul Schwarz, alături de Kaufland. La nivel internațional, grupul operează aproximativ 12.900 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări. Lidl are peste 395.000 de angajați la nivel internațional.

În România, compania are peste 14.000 de angajați, mai mult de 400 de magazine și 6 centre logistice.

Recent, Lidl a lansat punga antirisipă de 5 lei, care conține 2 kilograme de fructe și/sau legume.

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