După ce ieri, Antena 1 a anunțat primii trei bărbați, lista a crescut astăzi cu patru noi adăugiri care par a veni cu gânduri clare de a schimba dinamica și de a le aduce fetelor fix ceea ce căutau!

Și în anul 2026 vom auzi „Ciao bambolina” sau alte replici făcute cunoscute de Jaguarul, pe numele său real George Ivănescu, antreprenorul de 35 de ani care a reușit să aducă starea de bine anul trecut!

Așa cum îl știm deja, rămâne un tip hotărât, care știe ce vrea să găsească într-o femeie: ambițioasă, sigură pe ea și muncitoare! Iar dacă o va găsi rămâne de văzut.

„Vreau să văd dacă lucrurile pe care le-am menționat le găsesc într-o fată. Și dacă o voi face, vreau să zic: «Wow, te-am găsit»! Și să aflu dacă vrea să ne găsim per total sau ne trăim aventura aici”, a zis el în exclusivitate pentru Libertatea.

„Jaguarul” recunoaște că anul acesta ar vrea ca telespectatorii să-l cunoască în totalitate, așa cum este el: „Ce mi-a plăcut a fost că lumea m-a văzut ca Jaguar, însă pe parcursul sezonului au apreciat sinceritatea mea și am realizat că lumea puțin mai matură a fost interesantă să vadă și partea de George. Și aș vrea să le arăt. Cum mi-a zis o bătrânică de 89 ani, în piața Obor: «George, nepoțica mea vorbea de tine, și m-am uitat. Și ai fost foarte sincer»”!

Daniel Chiorean, ispită masculină la Insula Iubirii 2026, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Cel de-al doilea prezentat astăzi este un român stabilit în Italia, care are 31 de ani și este în zodia Berbec. El este Iulian Bogdan, funcționar la Căile Ferate Italiene, care vede experiența Insula Iubirii ca șansa perfectă să-și iasă din zona de confort și să se lase descoperit.

Vrea să-și dea voie nu doar la cunoaștere, ci și la sentimente… însă e conștient că nu va fi deloc ușor! „Aș vrea să cunosc pe cineva cu care să am un feeling, cu care să am o chimie, care să mă facă să simt ceva, chiar dacă știu că va fi foarte greu”, a spus el în exclusivitate pentru Libertatea.

Iulian Bogdan recunoaște că vrea să fie sincer, asumat și să transmită asta celor de acasă: „Mi-ar plăcea să mă vadă așa cum sunt eu. Nu voi juca niciun rol în emisiune, nu voi încerca să fiu altcineva. Mereu am fost eu, indiferent de situație și nu vreau să mă vadă altfel!”.

La prima vedere îți fură atenția cu un corp bine lucrat și cu tatuajele pe care le are, însă Daniel Chiorean admite că este mai mult de atât de descoperit la el. Are 35 de ani, este Capricorn și în prezent este online fitness coach și model. Viața l-a purtat prin experiențe diverse și am aflat că are deja bifate mai multe prezențe pe copertele unor cărți internaționale.

La Insula Iubirii 2026, vrea să fie real: „Vreau să fiu exact cum sunt în viața reală și sunt convins că asta se va vedea. Adică o persoană modestă, sociabilă, sigură pe sine și pasională”. Când s-a înscris, a realizat că prezența camerelor va face imposibil să ascundă ceva, și tocmai asta și transmite. „E greu într-un reality să te prefaci, iar dacă o faci, lumea va ajunge să vadă asta”, a spus Daniel Chiorean în exclusivitate pentru Libertatea.

Ultimul nume al zilei este cel al lui Eduard Vlădescu, un pilot în vârstă de 33 de ani, care a lăsat pentru o perioadă aviația deoparte și a ales ca unică destinație Thailanda. Vărsător, el recunoaște că timpul este o problemă în viața lui, fiind mereu ocupat, însă acum pune totul pe pauză și vrea să trăiască experiența!

„Eu o să fiu natural, nu știu să joc un rol, e o curiozitate mare cum o să mă comport cu lumea din jur, în fața camerelor și cât de greu o să-mi fie să intru pe sub pielea unei fete, având în vedere circumstanțele”, a recunoscut el în exclusivitate pentru Libertatea.

Nerăbdător să înceapă și să trăiască experiența și din fața ecranelor, acesta are un singur gând: „Mi-ar plăcea ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, să fiu transparent”.

Marea premieră a show-ului Insula Iubirii 2026 va avea loc pe 4 septembrie, iar apoi emisiunea poate fi văzută în fiecare vineri și sâmbătă la Antena 1 și pe AntenaPlay.

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