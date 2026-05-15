Marcaje rutiere pe DJ301 și Podul peste Lacul Cernica

Șantierul acestui tronson, cel mai complex din Centura Bucureștiului, care face legătura între DN3 (Cernica/Pantelimon) și Autostrada A2 (Glina) a ajuns la un progres fizic de execuție de peste 95%. Constructorul UMB lucrează intens, inclusiv în ture, pentru finalizarea lucrărilor, potrivit B365.ro.

Potrivit imaginilor publicate pe 14 mai 2026 de utilizatorul de YouTube „George”, marcajele rutiere de pe DJ301 sunt deja finalizate, iar lucrările de hidroizolație și asfaltare pe pod continuă într-un ritm accelerat.

„Progresul devine tot mai vizibil de la o zi la alta”, menționează autorul videoclipului.

Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord este unul dintre cele mai dificile tronsoane de construit, având o lungime de 4,47 kilometri. Printre cele mai mari provocări s-a numărat construirea Viaductului Cernica, un pod de 1,3 km care traversează o arie protejată și un lac cu fund nămolos. Lucrările la viaduct au inclus foraje complexe și montarea unor grinzi masive.

Un alt punct critic al acestui lot a fost pasajul de 504 metri peste Magistrala CFR București Sud – Oltenița. În șantier au fost mobilizați peste 220 de muncitori și 70 de utilaje grele pentru a respecta termenele impuse.

Riscul întârzierilor pe Lotul 3 Nord

Deși Lotul 4 este aproape finalizat, deschiderea traficului depinde de progresul lucrărilor pe Lotul 3 Nord, care face legătura între Afumați și Pantelimon. În prezent, această porțiune de 8,6 km, construită de consorțiul format din CCECC și Baxcom, a ajuns la un stadiu de execuție de doar 80%.

Conexiunea DN3 Cernica rămâne un punct sensibil, unde ritmul lucrărilor este semnificativ mai lent comparativ cu cel impus de UMB pe Lotul 4.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnalat o mobilizare insuficientă pe Lotul 3, unde doar 170 de muncitori și 70 de utilaje sunt în prezent pe șantier. Această întârziere riscă să transforme Lotul 4 într-un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) până la finalizarea lotului 3.

