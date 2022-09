„Trăim vremuri dificile. Predecesorii noştri, care au adoptat Carta Naţiunilor Unite, au avut hotărârea de a salva generaţiile următoare de calamitatea războiului. Aproape opt decenii mai târziu, pacea este, în continuare, ameninţată, de această dată de noi provocări îngrijorătoare – cele mai grave de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Suntem martori din data de 24 februarie, la consecinţele dramatice ale războiului ilegal şi neprovocat declanşat de Federaţia Rusă, un membru permanent al Consiliului de Securitate, împotriva Ucrainei”, a declarat Klaus Iohannis.

El a lăudat răspunsul comunității internaționale care a dat dovadă de „o solidaritate excepțională” în a sprijini Ucraina.

„Consecinţele acestui război sunt globale şi nu se limitează la securitatea noastră. Ele implică încălcări flagrante ale normelor şi principiilor dreptului internaţional, inclusiv ale dreptului internaţional umanitar şi drepturilor fundamentale ale omului, precum şi ale dezvoltării sustenabile globale. Acestea ar trebui să constituie motive majore de îngrijorare pentru noi toţi, indiferent de distanţa la care ne aflăm faţă de conflict”, a continuat președintele.

El a subliniat necesitatea de a continua măsurile luate pentru a sprijini Ucraina care este confruntată cu „vărsarea de sânge, distrugeri şi suferinţe umane” și a amintit măsurile luate de România.

Recomandări Alexandru Arșinel, internat în spital. Actorul se află la Terapie Intensivă

„România şi-a deschis frontierele şi inima pentru toţi cei care au căutat refugiu din calea războiului din Ucraina. De la începutul conflictului, peste 2,3 milioane de ucraineni ne-au trecut graniţele. România a oferit nu doar asistenţă de urgenţă, dar şi sprijin pe termen mediu şi lung pentru cei care au decis să rămână în ţara noastră, acces liber la educaţie, servicii medicale şi piaţa muncii. În plus, am oferit asistenţă umanitară directă şi am constituit un hub logistic pentru coordonarea asistenţei umanitare internaţionale din întreaga lume. Sprijinul nostru nu se va opri aici”, a amintit Iohannis.

În final, Klaus Iohannis a transmis către statele membre ONU că „este esenţial să rămânem uniţi şi să îi aducem alături de noi pe toţi, inclusiv pe aceia care încă mai ezită”. „Angajamentul şi dialogul sunt cruciale pentru a depăşi divergenţele şi, în acelaşi timp, pentru a combate răspândirea neadevărurilor şi a propagandei”, a declarat Iohannis.

Cu această ocazie, el a anunțat că România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025.

Klaus Iohannis conduce, în perioada 20-21 septembrie 2022, delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York.

Recomandări REPORTAJ. După 12 ani la Londra, doi tineri români au decis să se întoarcă acasă, dar ceva le-a schimbat planurile în ultima clipă: „În primii ani, aș fi zis că sunt integrată, acum nu știu dacă sunt”

Miercuri, Iohannis va participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, în onoarea șefilor de delegații.



Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro Gafa lui Carmen Iohannis la Dineul de la Buckingham! S-a făcut de râs, nu se procedează aşa! Toţi au observat detaliul...

Viva.ro Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de hărțurie sexuală. Ce s-a aflat despre ea

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro O femeie a dispărut, lăsând acasă soțul și copiii. La întoarcere a mințit pe toată lumea, inclusiv FBI-ul. Unde fusese de fapt

FANATIK.RO Cinci zodii care pot avea parte de o surpriză plăcută până la final de săptămână. Astrele sunt de partea lor

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul