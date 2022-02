Iohannis a făcut o scurtă evaluare a actualelor provocări la adresa securităţii din această regiune, accentuând „importanţa menţinerii unităţii şi solidarităţii statelor membre UE, dar şi a unei strânse coordonări cu partenerii transatlantici”.

„Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru o abordare comună a Uniunii care să vizeze pregătirea unor măsuri ferme și credibile în vederea detensionării situației de la granița estică a Ucrainei, inclusiv sancțiuni”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Pleased to meet @EP_President Roberta Metsola. We discussed the ongoing security situation in our region and how to support Ukraine ??. It is equally important to continue ?? EUs support for the Republic of Moldova ??. pic.twitter.com/HyXxEipfuU

În cadrul întâlnirii, au mai fost discutate și alte subiecte de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, securitatea energetică, cu accent pe ultima propunere a Comisiei Europene privind taxonomia, dar și pachetul de măsuri privind combaterea schimbărilor climatice şi extinderea spaţiului Schengen.

Șeful statului s-a pronunţat pentru continuarea cooperării strânse cu Parlamentul European pe dosarele relevante de pe agenda europeană, în vederea „identificării unor soluţii pragmatice, echilibrate şi consensuale”.

„Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat interesul major al României de a adera la Spaţiul Schengen, exprimând apreciere pentru poziţia cunoscută a Parlamentului European în favoarea aderării ţării noastre”, menționează sursa citată.

În ceea ce privește Republica Moldova, șeful statului a reiterat „importanța susținerii active, inclusiv prin asistență financiară, de către Uniunea Europeană a parcursului european” al țării și a eforturilor președintei Maia Sandu și a Guvernului de la Chișinău de a continua reformele.

Referitor la pachetul de măsuri privind combaterea schimbărilor climatice, preşedintele Iohannis s-a pronunţat pentru identificarea unor „soluţii flexibile, echilibrate şi adaptate la circumstanţele naţionale”, care să permită continuarea eforturilor de dezvoltare.

„În acest sens, Președintele României a evidențiat rolul important al energiei nucleare și al resurselor de gaze naturale în cadrul procesului de tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic, arătând că România susține ferm această abordare, fiind un aspect cheie pentru securitatea energetică. Președintele Klaus Iohannis a reiterat importanța sprijinului Parlamentului European pentru actuala propunere a Comisiei Europene privind taxonomia, care include atât gazul, cât și sectorul nuclear”, arată Administrația Prezidențială.

Nu în ultimul rând, Klaus Iohannis a felicitat-o pe Roberta Matsola pentru alegerea recentă în funcţia de preşedinte al Parlamentului European, exprimându-și, totodată, aprecierea pentru obiectivele şi priorităţile sale în direcţia consolidării Uniunii Europene.

La rândul său, Roberta Metsola și-a exprimat deschiderea pentru o colaborare activă cu ţara noastră pe dosarele de interes comun şi, totodată, a reafirmat susţinerea sa şi a Parlamentului European pentru aderarea României la Schengen, conform sursei citate.

